房地產網站樂居科技24日舉辦創櫃說明會，創辦人李奕農表示，明年主要計畫為將流量變現、投入驗屋裝修，及建立評等系統模型，切入中古屋廣告市場，預計2023年轉興櫃、2026年上櫃。並設下中長期目標，在五至七年內，超越龍頭591在中古屋及新屋業務及流量。

樂居自2017年網站上線以來，流量迅速成長，日前超過房仲兩大龍頭官網，目前已擁有935萬不重複使用者，去年營收達5,000萬，日前櫃買中心登錄創櫃板，預計釋股5％，訂價每股67元。李奕農表示，上創櫃的意義在於企業營運的正規化，同時也尋找潛在投資者以及人才。

李奕農指出，樂居中長期目標，希望在五至七年內超越591，而目前營收多來自新建案廣告，下一步將是切入中古屋廣告市場，瞄準競爭網站中居屋重複刊登物件過多的問題，運用AI技術讓廣告成效優化，用新技術做破壞式創新，同時也用標準化、可複製的模式，切驗屋市場以30萬～50萬元的首購族裝修市場，發展線上、線下整合的多元市場。

今年受到疫情影響，案場廣告暫停或延後，3至10月向來為房地產傳統廣告旺季，樂居科技今年3、4月間單月廣告接單量約800萬元，6月衰退至179萬元，不過8月已回升至670萬元，前八月累計4,013萬元，較去年同期成長24％。

流量方面，樂居以實價登錄為主體，政府實價登錄2.0在7月上線後，平均單日使用人數與年初相比，成長一倍以上。

(時報資訊)