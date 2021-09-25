全球前五大工業用縫紉機廠高林股（1531）年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年首季，今年營收及獲利可望回到2019年水準。為實踐企業經營與綠色能源永續平衡發展（ESG）理念、配合政府再生能源政策，高林股與億芯科技合作，在桃園廠屋頂建置太陽能光電廠24日啟用。

高林股主管指出，高林股創辦人林郁文長子林聖智接總經理以來，積極推動ESG及綠電理念，這次在高林桃園廠屋頂建置太陽能光電廠，可為公司ESG加分，每月還可多收1萬多元租金。

高林股表示，今年前八月中南美洲市場成長120％～130％、印度成長160％以上、大陸成長100％、越南及印尼等東南亞市場成長逾60％。

其中大陸及中南美洲市場營收占比各25％、印度市場二成以上，東南亞一成多。目前在手訂單三至四個月，年底前訂單滿載，開始接明年第一季訂單，自有品牌以三針車及拷克車為主，成衣業平車以ODM為主。

高林股主管指出，高林股幫日本JUKI代工拷克車，日方通常會早四個月下單，目前已提出明年第一季預示訂單，每月訂單回升至5千台。

高林股主管表示，高林股大陸寧波廠第三季生產線月產增至1.5萬台，第四季月產增至1.7萬台，主因是高林股在越南海防設海外倉庫，需事先每月備量1,500～2,000台，供貨給柬埔寨、越南、寮國、印尼及泰國等東南亞國家，基於風險分散，未來歐洲也可就近從越南倉庫調貨。

(時報資訊)

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