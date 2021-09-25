興富發（2542）、潤隆（1808）24日同步除息，剛好遇上央行打房空襲首日，在完工交屋量逐年攀升的業績撐腰下，買單敲進，雙雙逆勢開出紅盤，順利邁向填權息之路。

央行打炒房，錯殺到第二戶買房的換屋族，但總體利空效應並不如前波打房，營建股24日呈現小幅上漲，同日除權息的興富發、潤隆，股價逆勢收紅。

興富發配息2元，潤隆配息0.2元、配股票0.6元。興富發24日除息參考價為44.80元，盤中幾乎維持在45元以上，終場收45.1元，漲幅約0.67％。

潤隆24日除權息參考價為56.23元，盤中一度漲至59.6元，終場收59.3元，漲幅5.52％。

興富發表示，今年完工交屋有八大案、共281.45億元，未受疫情影響完工和交屋進度，下半年為完工交屋的高峰，業績可望明顯成長。

法人估，興富發加計今年待售餘屋銷售入帳、及轉投資約16％的潤隆貢獻獲利，今年合併營收將有機會挑戰400億元，獲利也同步攀升。明年興富發完工交屋量估將達348億元，業績可望步步高。

潤隆表示，今年完工交屋案有四筆，包括台南總銷21.28億元「潤隆」（真愛NO.2）、33.53億元「文化潤隆」、30.12億元「悅誠」及板橋18.73億元「柏克萊公園」，四大案都已幾近完銷；另外汐止新成屋案「中研A+」今年已完銷，認列約4.6億元。

市場估計，全年估計交屋入帳量，上看110億元。

至於明年，潤隆將有基隆「新橫濱」、桃園「國家大院」兩大百億指標大案交屋，2023年營收獲利可望顯著成長。

(時報資訊)

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