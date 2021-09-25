汎德永業（2247）受惠於旗下BMW、保時捷品牌新車銷售業績抗「疫」，全年新車供應獲原廠支援保障，不受車用晶片短缺、海運物流亂象干擾，隨國內疫情降級解封、車市回溫，法人樂觀下半年獲利將更勝上半年，可望連續第八年繳出賺逾一股本的佳績。

汎德永業把握台灣豪華電動車銷售起飛契機，今年取得保時捷電動跑車Taycan最多銷售配額，明年起新增BMW純電轎跑i4與純電休旅車iX銷售助陣，電動車業績貢獻比重可望逐年攀升。

汎德永業今年上半年稅後淨利達6.18億元、年增42.5％，EPS達7.65元，EPS數字在汽車類股排名躍居第二，僅次於龍頭和泰車（2207）。汎德永業去年EPS為14.50元，連續第七年賺逾一股本。

汎德永業指出，今年第二季儘管國內面臨疫情升級考驗，汎德永業的保修收入受影響，但對新車銷售業績衝擊有限，造就上半年營收獲利均較去年同期正成長。

展望後市，汎德永業認為國內車市隨著台灣經濟成長動能擴增，加上有汰舊換新減徵貨物稅延長五年等政策面利多，預估受疫情影響的買氣下半年能逐漸回溫，先前因疫情遞延交車的情況也可望緩解。

汎德永業表示，目前進口車配額供應穩定，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期汽車晶片缺貨問題亦不會造成重大影響，下半年新車供貨無虞，旗下BMW與保時捷兩大品牌全年銷售目標不變。

近兩年台灣銷量快速成長的電動車，汎德永業看好未來發展積極布局，引進多款電動車全力搶攻市場。保時捷首款純電跑車Taycan自推出以來話題度與買氣均相當高，尤其後驅入門版車款推出後，引爆市場搶購熱潮，推升保時捷成為台灣電動車銷量第二大品牌，汎德永業掌握最多Taycan配額，業績受惠。

汎德永業經銷的另一豪華品牌BMW，也加速電動車產品導入，豪華純電旗艦休旅車iX也已展開預售，因售價具競爭力，預收單相當踴躍，iX加上純電轎跑i4將從明年第一季起開始交車，看好電動車會成為推升汎德永業業績的新引擎。

(時報資訊)

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