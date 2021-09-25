RISC-V架構市場再度擴大，由歐盟主導的歐洲處理器計畫（European Processor Initiative，EPI）宣布採用RISC-V架構開發運算處理器，並將聯手格羅方德（GlobalFoundries）22奈米製程投片量產。法人看好，在EPI採用RISC-V架構後，將持續帶動RISC-V市場發展，處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）有望持續受惠。

外電報導指出，歐洲處理器計畫旗下首款處理器EPAC 1.0目前已經準備進入量產階段，該產品以RISC-V架構打造，並將在格羅方德的22奈米製程量產，目前下一代產品已經進入研發階段，預計將會採用12奈米製程打造。

隨著歐洲處理器計畫推出首款以RISC-V架構打造的處理器，象徵未來RISC-V市場逐步擴大，並穩健邁向與ARM架構抗衡的道路。因此法人看好，切入RISC-V架構處理器矽智財市場的晶心科後續接單動能有機會不斷成長。

在RISC-V架構市場不斷成長帶動下，晶心科在RISC-V開案量上就不斷衝刺，法人指出，當前晶心科在RISC-V的開案量包含高效運算、5G及網通等各項應用，量產應用製程應包含先進製程，因此代表客戶端看好RISC-V架構具備高效運算的實力。

此外，觀察晶心科營運概況，晶心科公告8月合併營收為8,925萬元、月成長58.3％，創下單月歷史第三高，相較2020年同期大幅成長217.3％。

法人看好，在RISC-V架構市場逐步成長的同時，晶心科授權金將可望持續擴增並挹注業績成長，且後續待客戶進入量產，對業績成長動能亦是一大助益。

(時報資訊)

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