亞馬遜一口氣推出三款全新Kindle Paperwhite電子書閱讀器，螢幕放大到6.8吋，亮度提升10％，翻頁速度更提升了20％。亞馬遜是電子書閱讀器市場龍頭，在新品鋪貨效應帶動之下，電子紙供應商元太（8069）第四季營運看旺。

亞馬遜宣布推出三款Kindle Paperwhite電子書閱讀器，Kindle Paperwhite、Kindle Paperwhite Signature Edition，以及適合兒童的Kindle Paperwhite Kids，螢幕從6吋放大到6.8吋，整體亮度也提升10％，而且翻頁速度提升20％。新款Kindle Paperwhite加入防水、USB-C連接埠等設計，其中Kindle Paperwhite Signature Edition更首度導入無線充電設計。目前新品皆已開放預購，預計10月27日正式出貨。

先前元太法說會對於下半年訂單展望就釋出樂觀訊息，直言下半年訂單比上半年更為強勁。不過第三季因為揚州疫情爆發，當地政府祭出封城管制，工廠被迫停工影響出貨，8月營收受到影響，元太公告8月份自結合併營收8.61億元，月減48.26％、年減43.23％，自結前八個月累計合併營收為72.3億元，年成長10.67％。

其後揚州疫情減緩，元太揚州廠9月陸續復工，隨著交通、物流逐步恢復，公司正加緊將遞延成品出貨，預期9月底將全面復工，而月營收也將逐步回溫。

法人預估，元太8月份受到揚州模組廠停工的影響最大，接下來隨著生產逐步到位，第四季營運表現將逐月加溫。

元太推出的印刷式彩色電子紙顯示器，去年起獲得許多電子書閱讀器品牌採用，使得彩色電子紙顯示器供不應求。元太看好彩色電子書閱讀器將刺激新一波電子書閱讀器換機潮，公司積極擴產、迎接龐大的換機商機。

元太營運可望走出谷底，股價也穩步反彈。24日上漲4.7％作收，收盤價82.5元，成交量則是放大到2.83萬張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意