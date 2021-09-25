測試介面廠穎崴（6515）上半年因大客戶華為海思受到美國禁令而停止下單，營運表現雖明顯低於去年同期，但影響已逐步調整完畢，隨著美國中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU）、台灣5G手機晶片等新產品驗證通過並開始出貨，下半年營運動能回升且看旺到年底，對明年亦維持樂觀展望。

穎崴第三季接單持續好轉，8月合併營收月增20.2％達2.78億元，較去年同期減少0.6％，累計前八月合併營收16.98億元，較去年同期減少18.1％。法人表示，穎崴擺脫上半年營運谷底，下半年接單回升，第三季營收可望回升到8億元，第四季有機會挑戰歷史新高。穎崴不評論法人預估財務數字。

隨著5G、人工智慧（AI）、電動車、物聯網等裝置需要更高頻高速的晶片運算，穎崴在半導體測試介面、探針卡、精密彈簧針、溫控模組技術研發多年，並積極跨足光通訊及光電技術等領域，提供完整測試介面方案。隨著主要客戶各產品陸續完成驗證並出貨，穎崴下半年業績將優於上半年，全年營收力拼持穩去年。

穎崴因應5G在各國落地及終端產品設計差異，提供多樣化搭配量產測試環境需求的低損耗及低反射整合天線封裝（AiP）高階測試治具。另外，因應AI及高效能運算（HPC）應用急速增長，封裝尺寸及產生功耗倍數增加，穎崴利用高效能熱傳導設計及省力架構，成功開發600W大功耗、150公斤高抗力的工程壓測治具（Lid）。為符合客戶前端高效能晶圓測試，穎崴亦推出搭配高耐電統與低彈力探針頭的高性價比探針卡。

(時報資訊)

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