5G、電動車及工業等電源管理IC市場熱度不減，在晶圓代工產能將一路吃緊到2022年情況下，後續有望再掀缺貨漲價潮。法人看好，矽力-KY（6415）、通嘉（3588）及茂達（6138）等相關概念股營運可望一路旺到2022年，獲利有機會持續創高。

電源管理IC供給狀況在成熟製程產能滿載效應下，供應鏈傳出，客戶訂單已一路追加到2022年上半年，其中又以5G、工控及車用等終端應用需求最為強勁，使電源管理IC供給將維持供給緊張格局到2022年。

據了解，電源管理IC市場自進入2021年後就保持在供給緊張狀態，且在投片及封測成本大增情況下，IC設計廠已經多次向客戶調升報價，但未讓供給緊張態勢消退。

事實上，觀察消費性、筆電、智慧手機、車用及工控等相關終端需求，目前僅筆電需求消退最為明顯，不過電源管理IC為短缺料件，其他如5G、車用及工控等需求幾乎都呈現倍數成長，因此供應鏈指出，即便終端客戶訂單下修，但缺貨格局並未因此改變，最多僅出現消費性應用挪移到5G或工控等市場。

因此法人看好，切入5G、工控及車用的電源管理IC設計需求可望持續維持在暢旺格局，其中又以矽力-KY、通嘉及茂達等概念股有機會受惠於此，帶動營運表現一路旺到2022年。

矽力-KY公告8月合併營收達19.11億元、月成長0.7％，創下單月歷史新高，相較2020年同期明顯成長60.6％。累計2021年前八月合併營收為132.43億元、年增55.9％，寫下歷史同期新高。

法人指出，矽力-KY由於主攻中國大陸市場，在中國官方力推5G、電動車以及工業等需求效應下，可望帶動第三季業績改寫新高，全年獲利有機會挑戰賺進六個股本，且2022年營運可再度攻高。

(時報資訊)

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