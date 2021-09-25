經濟數據分析：

9月聯準會（Fed）會議決議，預定年內縮表且升息可能提前，比較9月及7月會後聲明，在通膨方面，上次會後聲明表示通膨已經上升，這次則表示通膨居高不下，從上升改為居高，顯示Fed承認通膨壓力已經加重。且通膨預測方面，9月預估，2021年及2022年PCE年增長分別從3.4％及2.1％，上揚至4.2％及2.2％，今年通膨年增長被大幅調高，反映Fed體認到通膨壓力加重。

後續升息時機點，鮑爾明確表示，縮減購債最快下次會議就會開始，意味11月2～3日的FOMC會後會宣布啟動，不過仍有可轉圜空間，主因8月非農就業大幅不如預期78.7萬人增長，只有增聘23.5萬人，預期10月第一周周五公布的9月非農就業人數，若符合預期，11月開始執行縮表機率高，對於第四季指數將產生不確定。

7月央行公布的M1B及M2年增率分別下降為16.67％及8.7％，為今年以來的單月新低，剪刀腳收斂至7.97％，8月M1B及M2年增率分別下降為15.39％及8.44％，剪刀腳持續收斂6.95％，資金動能持續下降，央行上修今年經濟成長率至5.75％，預測明年經濟成長率為3.45％，明年經濟預期在基期墊高下出現成長趨緩。

盤勢分析：

觀察最近15年大盤中秋節前指數的表現，若以秋節後5日、10日、20日來看，過去平均上漲機率分別為80％、73％、47％，平均漲幅為1.4％、0.5％、-1.4％，顯示中秋節後指數在觀望氣氛結束後，容易出現上漲，不過隨著時間拉長，上漲機率趨緩，顯示短線指數雖有反彈，但仍應減碼為主。

美元指數近期出現反彈，突破月、季線反壓，亞幣出現回檔，跌破月線附近，預期台幣在此影響下，短期不容易升值，不利於後續資金動能轉強。法人態度，受到國際股市震盪，外資近期在現貨市場出現賣超，期貨未平倉空單近期也再度呈現增加趨勢，本土投信在集中出現加碼，顯示近期土洋看法不一致。

至於政府基金雖然在指數回檔之際出現回補。整體來看法人分歧，投信比較偏向季底作帳，且觀察大盤與櫃買市場無論是漲幅、漲停家數都是櫃買市場表現好，顯示近期在資金動能不足，外資保守下，中小型投信回補股較有表現空間。

選股方向：

第三季市調機構預期，伺服器需求力道強勁，疫情下，遠端視訊會議、影音串流及電子購物等需求持續增加，帶動雲端業者增購伺服器，加上美中系大型資料中心、品牌客戶開始更多購置搭載英特爾、超微新平台伺服器，預估第三季將為 2021年全球伺服器出貨高峰，可望帶動第三季伺服器PCB相關營收優於上季表現。

散裝航運近期在波羅的海指數出現反彈，其中海岬型BCI指數從9月8日的4,886點，反彈至9月22日高點7,438點，11個交易日漲幅52％，漲幅大，預期散裝族群中不少個股，9月營收可以受到基本面回溫營收出現成長，相關現貨比重高的個股可以留意。

(時報資訊)