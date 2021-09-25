台股8月動盪不安，最低一度跌至16,248點後反彈，即將進入第四季，上市櫃公司大股東及高階經理人持股概況值得投資人參考。8月買回自家股票有雙鴻、慧洋-KY，8月減碼的同欣電、景碩、富鼎、高端疫苗、聯電等。

8月上市櫃公司大股東進場買進持股的樣態與併購案、合作案及考量經營權等為主，其中富邦金增加日盛金41,559張，以透過公開收購完成併購案。

基於鞏固經營權，菱光增加東友15,406張，東友增加菱光5,422張，相互提高持股。大同在8月增加精英3,281張，提升持股水位。

至於高層買回自家股票的有：雙鴻董事長林育申買回371張，慧洋-KY董事長藍俊昇買回337張，以實際金錢買進，擁護自己股票。

此外，電子業從第三季開始有長短料等供應不順、重複下單等雜音，台股在7月15日見到18,034點歷史高點後反轉向下，到8月20日16,248點反彈，隨後台積電挾著漲價兩成利多帶動指數彈回季線，但因電子業仍存在著如晶圓代工漲價，下游客戶轉嫁困難及遭砍單等疑慮，目前台股落在季線之下整理。

因市場仍等待產業訊息確認，台股資金退場觀望，不過8月台股上市櫃公司大股東及高階經理人已有提前出脫持股的跡象，其中日前才傳聞大陸手機需求不如預期，同欣電遭到砍單引發股價重挫，其大股東8月凱美電機減碼同欣電171張，昶欣投資減碼180張，頗有濃濃的「春江水暖鴨先知」意味。

電子業減碼的部分尚有ABF載板廠景碩，董事郭明棟8月賣出200張，為連續兩個月減碼持股，7月減碼95張。富鼎董事華達資本減碼213張。IC設計創惟副總謝漢卿8月減碼70張。端子廠健和興總經理鄭景壬也在8月減碼198張。

晶圓代工廠聯電則有高階主管群等人攜手減碼，包括副總許淑芬、賴明哲、陳進雙、張振倫，各減碼300張、100張、65張、50張，還有協理鄒世芳減碼130張。

至於，非電子產業的生技廠高端疫苗董事的基亞減碼210張。海空貨物承攬業者台驊投控的高階經理人，在8月亦持續減碼自家股票，如有董事林映陸賣出146張，董事許旭輝減碼70張等。

(時報資訊)

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