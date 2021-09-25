台股本周先下後上，隨恒大事件、美國聯準會（Fed）縮表「兩大利空」淡化，大盤24日強勢收復半年線，惟成交量仍未明顯加溫，興櫃本周三個交易日成交值僅97.81億元，量能依舊低迷。

創王（6724）「虧轉盈」題材持續發酵，大漲45.87％；長佳智能（6841）、漢達（6620）、奇邑（6699）漲幅亦逾三成。

興櫃本周成交值97.81億元，與上周的172.66億元相比，以日均值來計算，小幅增加5.39億元，量能未能明顯放大。不過，個股漲幅卻有提升，據統計，興櫃本周漲幅逾一成個股共14檔，單周呈現上漲態勢的個股近四成，科技股、生技股各有表現。

其中，轉機股創王單周勁揚45.87％，24日最高價32.6元，創下掛牌來次高價位；長佳智能、漢達、奇邑也分別上漲32.28％、30.49％、30.47％；新穎生醫、聯享、華信科、來頡、泰宗、納諾*-KY漲幅則落在13～30％。

創王光電「虧轉盈」轉機題材持續發酵，創王光電自結7月營收1,380萬元，大幅年增823％，每股純益（EPS）則達0.06元，狠甩累計虧損五年陰霾。創王24日最高價攻上32.6元「歷史次高」，距離2018年12月的新高34元近在咫尺，單周漲幅達45.87％，連兩周入榜興櫃周漲幅前十強。

長佳智能23日宣布與國際醫療器材公司簽訂技轉及合作開發合約，雙方將把人工智慧醫療應用，用於慢性腎臟病的預防與風險評估，攜手打造腎臟疾病照護平台，市場預期未來潛在授權金上看7,300萬美元。

新穎生醫8月30日甫登錄興櫃，雖掛牌當日蜜月行情失色，惟受惠歐洲多國布局經銷網，並正式進軍日本慢性病市場，第四季更可望在台搶先以ISO17025檢測服務及研究用RUO試劑上市銷售，貢獻今年營收。均價24日達23.51元，僅次於掛牌日的26.57元，股價周漲幅達29.18％。

此外，興櫃市場近期發行面仍維持熱絡，下周更將一舉迎來高達五檔新股，包括富利康科技、金鼎科、千附精密、展達、一元素，「生力軍」五連發。

(時報資訊)