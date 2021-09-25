進入年底IPO旺季，興櫃高價集團股再添喜訊，雲端業者伊雲谷（6689）24日遞件申請上市，再度炒熱掛牌行情。隨著力智（6719）、瑞鼎（3592）等高價股進入IPO階段，母以子貴題材增溫，16組母子連心股同獲提振。

興櫃市場可說是小金雞的孵化地，近年有愈來愈多的上市櫃公司，將集團內部獲利突出的業務，拆分出來獨立經營，除能發揮子公司的靈活性，也能降低母公司的營運風險，若能搭上產業發展特快車，或提前卡位新世代技術及藍海市場，母公司也能同步享受發展的紅利期。

興櫃市場前四大高價股皆有富爸爸加持，包括綠界科技母公司歐買尬、力智母公司華碩、采鈺母公司台積電、瑞鼎母公司友達與佳世達等。

興櫃24日收盤均價逾百元的37檔個股中，更有16檔母子連心組合。

除上述四組外，另外包括宏碁與宏碁資訊、聯陽與來頡、奇鋐與富世達、致茂與圓點奈米、世紀鋼與世紀風電、達方與詠業、正崴與森崴能源、明基材與視陽、信邦與太康精密、正文與正基、三商與三商家購，以及永豐餘及永豐實等。

其中，三商家購、永豐實、森崴能源、正基、詠業、瑞鼎及力智等，更已進入IPO階段，未來股價一路看漲。

力智為業界少數具備電源管理IC與功率元件（MOSFET）設計能力的公司，今年在漲價效應下，上半年每股盈餘6.24元賺贏去年全年，今年3月甫以100元登錄興櫃，24日收盤均價已達540.02元，漲幅高達4.4倍，以華碩與華誠持股2.39萬張計算，帳面價值高達129.01億元。

除此之外，友達與佳世達百分百持股的康利投資、達利投資，分別持有顯示器驅動IC廠瑞鼎17.11％、4.1％股權，今年以來，同樣在5G、AIoT及電動車等新興場域快速普及下，上半年毛利率大幅攀高，稅後盈餘達18.32億元，上半年賺贏前兩年總合，每股盈餘27.91元，不但締造歷年同期新高，更是興櫃市場上半年的每股獲利王，今年以來均價大漲153.15％，24日收在354.74元。

(時報資訊)

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