半導體傳送及儲存方案廠家登（3680）雖然因新冠肺炎疫情影響中國車市及轉投資吳江新創業績表現，但半導體本業接單續創高峰，極紫外光光罩傳送盒（EUV Pod）及光罩儲存盒出貨進入旺季，布局多年的前開式晶圓傳載盒（FOUP）及輸送盒（FOSB）獲半導體廠擴大採購，對下半年營運維持樂觀展望。

家登8月合併營收月減15.0％達1.98億元，年成長15.6％，前八月合併營收16.80億元，年成長4％。家登表示，疫情反覆，大中華汽車銷售市場仍不盡理想，景氣未有顯著提升，但半導體本業動能強勁，下半年表現可期，足以帶動集團營收上升。

法人預估家登第三季營收將較上季成長10～15％，第四季可望再上層樓。家登股價24日再度大漲，終場大漲17.5元，以247元作收，成交量達2,213張。

家登今年營運鎖定在EUV Pod及儲存盒等EUV光罩載具，以及擴大FOUP及FOSB等晶圓載具等二大產品線。在EUV光罩載具部份，國際半導體大廠積極布建EUV產能，荷商艾司摩爾（ASML）的EUV微影設備出貨強勁且供不應求，由於邏輯IC製程微縮至7奈米之後開始全面採用EUV技術，DRAM亦導入EUV製程量產，家登在EUV Pod搶下近九成市占，在EUV光罩儲存盒亦擁有逾五成市占。

家登布局多年的FOUP及FOSB等晶圓載具，已獲得國內外半導體廠訂單。家登看好台灣及中國兩地新晶圓廠進入量產後，將擴大對家登採購FOUP及FOSB，晶圓載具出貨將續創新高並帶來成長新動能。家登表示，大中華地區半導體廠伴隨資本支出持續上升，政府強力支持，拉貨量迅速攀升，家登8吋及12吋晶圓載具出貨量及客戶實績數量雙雙成長，今年可望取得大中華市場過半市占率，明年擴張領先優勢。

家登今年優化戰力，在樹谷廠擴建完成基礎上，善用擴增的生產腹地，增添清洗設備、檢測設備各項配備等級及數量，比照全球關鍵客戶廠內使用規格，建立一致出貨品質標準。

(時報資訊)

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