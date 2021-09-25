華擎（3515）近兩個月雖因受到越南疫情停工影響、主板出貨動能大傷，惟在顯卡需求強勁、伺服器業務季季走升，加上IPC及迷你電腦需求持續回溫、直至年底都滿手單下，華擎於24日法說會中對後市營運釋出樂觀看法，預期第三季在停工拖累下、季營收將出現近五年來首度年減，不過隨各業務同步揚升、第四季將大舉彈升，下半年營運先蹲後跳，明年上半年亦不看淡。

華擎總經理許隆倫指出，目前越南協力廠仍是停工狀態，雖已向當地政府提出局部復工申請待審，不過預計越南廠要全面復工恐得等到11月後。相關產能在台、陸合作廠協助下，9月將放大產出，估10月後因停工、產能受累的影響數更將大幅降低，不過產量仍難滿足手上訂單需求。

許隆倫進一步表示，受到作為市場主力需求的中低階CPU短缺，加上顯卡嚴重缺貨、售價飆漲，使得原應由電競需求帶動的高階DIY市場買氣縮手觀望，更造成第三季整體主板市況走緩。

不過，預期第四季英特爾在中低階CPU的供貨力道就將大幅增長五成，可望補上中低階主板產品不及供應的需求，進而帶動主板出貨動能回溫，加上其它產品線需求皆有高能見度，法人看好華擎下半年營運將在第三季先蹲低，並於第四季彈升、甚至有機會追上第二季的歷史高峰。

華擎預估，第三季在主板及部分IPC出貨動能持續受累、顯卡及伺服器亦受缺料影響下，營收將出現自2017年來首度單季有逾雙位數的年減，惟顯卡出貨動能仍將優於第二季，伺服器營收季季增長走勢亦不變，法人因此預估，華擎第三季營收走弱之際，毛利率亦將微幅下滑。

展望明年，許隆倫預期主板將受惠英特爾自今年第四季起將陸續推出新一代平台的CPU，明年下半年不僅英特爾，超微也將有新平台CPU推出，皆為主板市場帶來成長利多，而依然嚴重供不應求的顯卡市況，估將至少延續至明年上半年。

至於目前滿手單、待消化的IPC業務，華擎亦樂看工業生產及商業／消費性投資自今年逐步回溫後，明年供需皆將暢旺。另伺服器亦將在新專案及新客戶拉抬出貨、市場需求帶動，加上料況於明年好轉下，持續以供貨趕不上需求的步伐帶來審慎樂觀的成長走勢。

(時報資訊)

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