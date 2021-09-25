振興五倍券發放在即，可望帶動一波國內消費商機，共享交通業者搶卡位，裕隆集團「格上車共享」推出零元租車優惠，廣招會員與培養共享汽車的潛在客層；和泰集團iRent推出訂閱制服務，端出共享汽車租金每小時最低90元、共享機車每分鐘最低1元的超殺價搶客。

格上租車表示，格上車共享為迎接國旅及線上共享經濟的旺盛需求，在政府振興五倍券上路之際，除以24小時無人租車、強化清消提供防疫交通選擇外，也加碼設定悠遊卡開解鎖即享零元起租，及當月壽星不分平假日租車五折優惠，因應振興潮。

此外，格上宣布「車共享學園」計畫啟動，只要是汽機車共享族註冊成為格上車共享的新會員，都能享有格上車共享免費體驗，10月7日前，可以天天享受平日零元租車的優惠。格上表示，期待藉此廣招APP會員，並吸引更多民眾嘗鮮利用，進而愛上汽車共享服務。

iRent為拓展後疫情時代的共享交通市場，推出全新訂閱制方案，除可透過iRent APP一鍵購買外，強調月付金額大幅降低。iRent說明，訂閱制共享機車服務共有三種資費方案，分別月繳99、299、599元，可享受共享機車優惠租金每分鐘1.5、1.3、1.0元，還可額外獲贈50～550分鐘的免費租車時數。

iRent訂閱制共享汽車服務有兩種不同資費方案，其中「代步首選」方案月繳149元，就可享有平日時租優惠99元，及免費60分鐘租車時數；「超值大省」方案月繳2,999元，平日可享租車每小時90元的超低價外，還可獲贈平日33小時的免費租車時數，另如臨時需要使用共享機車，還可享有每分鐘1.8元的優惠費率。

(時報資訊)