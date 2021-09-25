觀光飯店中秋月餅禮盒銷售戰績出爐，受惠疫情助攻，加上業者上調售價，今年中秋節包括國賓、晶華、寒舍、君悅、圓山、萬豪、美福、西華、麗緻餐旅、板橋凱撒等飯店業者，今年中秋禮盒業績逆勢成長，較去年增3％至37％不等。

中秋節是觀光飯店餐飲外賣最大檔期，營收超過年菜外賣。今年中秋禮盒行銷期碰到本土疫情升溫，飯店業者原本普遍悲觀，預估銷售將較去年衰退。

然也因為疫情影響，企業無法宴請往來客戶或上下游廠商，商務酬酢活動歸零停擺，故改採購中秋禮盒送禮，需求明顯成長，且不少企業放寬今年秋禮採購預算，使飯店中秋禮盒企業大單成長，帶動總體業績逆勢成長。

根據本報統計，國賓飯店集團三館加總銷售逾5.48萬盒、營收5,700萬元，年增10％，其中企業大宗訂單成長5％。台北晶華酒店售出約5.5萬盒、營收4,700萬元、年增16％，主要受到三筆千盒以上企業大單挹注。寒舍集團售出3.4萬盒、業績2,800萬元，成長3％。

台北君悅酒店共售出約2.5萬盒、營收約2,500萬元、成長25％。圓山飯店中秋月餅營收金額為2,420萬元，總計售出2.53萬盒、成長20％。

台北萬豪酒店含年售出9,000盒，營收880萬元，成長37％。台北萬豪表示，以往企業採購預算約每盒450至600元，但今年微幅放寬預算，企業大單落在每盒700至800元。西華飯店銷售金額630萬元，盒數約6,500盒，成長29％。板橋凱撒飯店售出4,000盒、營收逾300萬元。

台北美福飯店與君品酒店的中秋禮盒鎖定高端送禮客層，同樣因疫情減少聚餐吃飯，送禮的需求增加，帶動業績成長。美福今年的中秋禮盒起跳的單價為1,200元，早鳥優惠為920元，非一般福委會採購價格帶，但售出7,300盒，營收金額730萬元，成長30％。君品月餅禮盒共售出2,500盒，為去年的五倍。

(時報資訊)