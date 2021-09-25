台苯董事改選戰火升溫，市場派大股東孫鐵漢陣營指控，公司派林文淵等經營團隊出售旗下榮福公司驚爆利益輸送，現任四位董事24日向台北地檢署告發台苯董事長林文淵和案發時的總經理陳柏元，明知全案是關係人交易，卻對董事會隱瞞，還不公開招標或比價刻意排除高價買家，讓台鋼集團的久陽公司取得榮福經營權，涉犯證券交易法特別背信罪。

台苯董事劉正元、徐定睿、黃柏豪和獨立董事張國欽告發指出，榮福公司是台灣少數擁有操作垃圾焚化爐標案資格的廠商，目前國內有24座焚化廠陸續重新招標，商機長達15年；但相關訊息在去年5月台苯董事會隻字未提，會議資料甚至指榮福的財務弱化、無法開發新案，將「金雞母」賣給久陽公司。據了解，久陽併購榮福，股價大漲二倍。

告發狀指出，台苯董事長林文淵及董事王炯棻，是台苯法人董事「台苯投資公司」的法人代表。台鋼公司股權由金智富資產管理公司持有，董事長為王炯棻。台苯投資、台鋼、金智富和久陽等公司組成台鋼集團，會長是謝裕民；且台苯於交易完成後，竟然於今年2月發出重大訊息補充公告，表示「已認定久陽公司為實質關係人」。因此，台苯出售榮福股權給久陽，確屬關係人交易且當時隱瞞台苯董事會。

去年5月11日，台苯董事會提案出售榮福公司全數股權，授權董事長在程序合法且無瑕疵情況下，全權處理。但早在民國108年底，董事王炯棻就要求安排榮福董事長焦治生等人到台鋼集團向謝裕民報告營運狀況，並與久陽公司簽立保密協議進行財務查核，林文淵命同事配合辦理。

去年5月15日，久陽公司再對榮福進行查核；同月20日，惠民公司具函向台苯表示，願以1億5,840萬元承購榮福全部股權。台苯快速回覆宣稱「因與他方達成合意」，拒絕惠民公司出價，顯示交易早已內定。

告發指出，久陽公司早在去年5月7日就發布重大訊息，宣稱「擬預計取得榮福公司約99％股權，每股交易價格6.06元」，公布價格和之後所簽的合約價格完全一致！顯然台苯內部有人配合黑箱作業。久陽公司出價不僅比惠民公司少800萬元，還提出諸多交易條件。

董事揭弊認為，台苯讓久陽公司付款拖延至最後期限，付款前又讓久陽先取得榮福經營權；林文淵、陳柏元任由出價較低之人予取予求，顯有背信圖利之嫌。

(時報資訊)

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