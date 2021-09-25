Hive Ventures蜂行資本合夥人李彥樞24日表示，疫情過後市場競爭更激烈，企業的數據與資料需要「快」，才能有更彈性的決策。李彥樞說，在人工智慧（AI）導入上，近六成的台灣企業已展開行動，加上人才、模型數量以及企業高層心態不再堅持「降低成本」，變為更加重視提高組織效率與增加收入，預期台灣企業在AI導入上相當具有「後起直追」的潛力。

國發會亞洲矽谷執行中心與台杉投資共同主辦的VS Talk第九場座談24日登場，並邀請到全球新創生態圈推手Techstars執行董事鄭端儀主持，以AI為主題，由Hive Ventures分享台灣企業導入AI趨勢，也邀請Canner、ProfetAI、Ubiik等新創分享企業導入AI的實戰經驗。

新冠疫情襲擊全球，李彥樞說，在後疫情時代下，企業更重視的是如何在零接觸的狀況下，仍然能保持營運的彈性與韌性，而AI在其中更是扮演關鍵。事實上，58.6％的台灣企業已經進入AI「導入期」，代表絕大部分的企業已展開行動；更有近25％的企業已進入規模化階段。

不過導入AI，首先要有數據，Canner易開科技共同創辦人暨執行長紀力榮觀察，企業從數據來源到商業應用整個流程，需要花費非常大的時間與人力成本才能達到。為解決痛點，Canner開發的CannerFlow加快企業整合數據的速度，把數據孤島連結，讓企業反應力加快50倍，讓企業部門準確地拿到想要的數據與資訊。

ProfetAI共同創辦人暨執行長黃建豪分享，AI時代來臨，製造業也面臨轉型課題，如何將過去由老師傅傳承的經驗升級，將是未來競爭力的關鍵。而企業導入AI時，常面臨無法決定「要用AI解什麼題目」的困境，ProfetAI看到此一痛點，開發出「一周內POC（概念驗證）模式，先幫企業做好AI題目快篩，把箭靶先畫好，才不會在導入時迷失方向。

物聯網新創優必闊（Ubiik）創辦人彭天豪則分享Ubiik自身的經驗，2020年Ubiik取得5.7億元標案，要在台灣六縣市布建35萬個智慧電表，透過導入自行研發的AI模型，別家公司需要花上數百人、數個月的時間才能完成的工作，Ubiik只要2天就能完成，所需的人力更是別人的兩成以下。他形容，AI就像是阿基米德的槓桿，善用AI將可幫助缺乏人力物力的團隊「play smart」，不只節省成本，還能做出比百人團隊更好的成果。

(時報資訊)