商用不動產市場走出疫情陰霾，信義全球資產統計，今年第三季商用不動產上市櫃公司交易金額達404億元，季增40％，前三季累計已衝破千億元大關；土地市場交易金額為334億元，出現短暫買盤遞延，但建商在重點區域購地並未停手。

信義全球資產總經理柯宏安表示，雖然國際經濟與疫情仍有變數，不過產業資金水位高，仍是第四季商用不動產市場重要立基。

他指出，未來商用不動產有三大趨勢，一為疫情下宅經濟持續旺盛，電商與物流業積極布局物流配送系統，持續購地興建物流中心；二為企業總部舊換新需求高，全新整棟廠辦更受青睞，帶動建商購地興建廠辦、商辦比例提高；第三，因應即時生產需求且考量供應鏈群聚，企業會在既有基地周邊擴大購買整併可立即使用的廠房。

信義全球資產統計顯示，第三季商用不動產交易，以工業地產類231億元、占57％最高，又以新北土城工業區、桃園中壢工業區最熱門，家登精密、皇鼎建設、中探針等企業在土城就有三件交易，而高來、日月光、晟銘電等企業在中壢工業區亦有交易。

廠辦產品交易總計98億元、占24％，在各類產品中居次，規模最大為三商美邦人壽以34億元買下今年才取得使照的華固智富中心大樓整棟，顯然購買整棟廠辦已成為近年企業擴編新選項，也牽動建商購地布局轉向。

至於土地市場交易，第三季交易金額為334億元，較第二季減少約二成，以台中及桃園均達百億元以上最為熱門，最大交易為遠雄建設以38.8億元買下台中市西屯區土地，桃園土地交易則以機場捷運沿線為主，包含青埔高鐵特定區、機場捷運A7、A10、A20站，最大宗土地交易為宏普建設以26.3億元買下桃園高鐵特定區近1,800坪土地。

(時報資訊)