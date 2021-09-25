中央銀行代財政部標售的350億元20年期公債，最高得標利率0.58％，較5月標售同天期的0.625％，下滑4.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管認為，主要因中長期資金相對充裕，積極進場搶標的結果。

根據央行公布20年期公債標售結果，吸引599.5億元資金進場搶標，投標倍數1.71倍，低於長期平均水準二倍上下，得標利率也因此高於市場預估的0.55～0.57％區間。本期以銀行業取得67.58％或236.5億元最多，其次證券業拿到16.71％或58.5億元，保險業有15.14％或53億元，票券業僅0.57％或2億元。

券商主管表示，第三季以來短期資金略偏緊，但中長期資金仍相對充裕，積極進場搶標20年新券，但得標利率卻略高於市場預期，主要是反應聯準會（Fed）利率決策會議，確立今年縮減購債，並釋出提前升息訊號，還有我央行總裁楊金龍在第三季理事會後記者會上，再次對利率不會永遠不動的談話，均有一定的影響，畢竟20年期長券，面對的利率正常化風險期間也拉長。

美國變種病毒疫情及通膨問題，仍持續干擾市場，美債殖利率又走揚至1.4％。券商主管指出，儘管本土疫情控制良好，但許多國家變種病毒延燒，近來又發生大陸恒大集團事件，均不利金融市場，反應在本期20年新券投標意願較保守，投標金額倍數偏低，最高得標利率高於市場預期。

這次壽險業搶券沒那麼熱，5月時拿走逾三成，這次只有一成五。券商主管分析，時序將進入第四季，中長期資金部位配置需求淡，加上本期金額350億元，高於5月的300億元，雖然中長期資金還是很充裕，「也沒必要搶太兇」。

(時報資訊)