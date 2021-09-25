臺灣企銀積極衝刺數位存款帳戶，到今年8月底，數位存款總戶數較去年底大幅成長近三倍，存款量成長逾22倍，並有超過四成客戶存滿15萬元的1.5％優惠利率額度。

臺企銀主管表示，自今年5月中推出第三類他行帳戶可作為驗證開戶後，新申請的客戶只需準備手機及其他銀行帳號，就可完成開戶程序。最新數據顯示，8月新戶中，超過七成都是以第三類方式開戶，成為臺企銀數位存款帳戶開戶主力。

臺企銀主管說，今年積極發展數位金融，努力衝刺數位存款帳戶，今年年初臺企銀祭出數位存款帳戶新優惠，包含在15萬元內優惠存款利率1.5％；跨行提款／轉帳（限指定通路）每月各10次免手續費；帳戶綁定台灣Pay，消費扣款掃碼交易成功（不含轉帳購物交易），每月首筆享10元現金回饋；帳戶辦理停車費代扣款成功，每筆皆可於次月第一個營業日回饋1元無上限，推出後開戶數大幅成長。

臺企銀為了讓客戶申辦帳戶更快速、更有感，目前共提供三類數位存款帳戶及申辦方式，包含第一類的自然人憑證、第二類的晶片金融卡以及第三類的他行臨櫃帳戶帳號+OTP即可線上快速申辦數位存款帳戶，未來也希望打造更優惠、更便捷、更完善的服務。

另外，臺企銀也與街口、LINE Pay Money合作存款帳戶連結扣款，希望提供滿足客戶多元行動支付的選擇。

而為了加強外匯服務，臺企銀近期開始提供網路銀行延時換匯至晚上7點，讓客戶有更多時段買賣外幣。

在開放銀行業務上，臺企銀積極發展，現在透過Open API與多家TSP業者合作，即日起可在遠傳電信「friDay理財+」APP查詢臺企銀最新活期存款利率及數位存款利率，將服務拓展到客戶生活圈。

(時報資訊)

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