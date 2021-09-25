財政部高雄國稅局指出，若個人房地遭法院強制執行拍賣，即使沒有所得且繳稅金額為0元，個人仍要在房地所有權移轉登記日後30天內申報房地合一稅。

官員表示，我國房地合一2.0自今年7月上路，只要是個人交易2016年後取得房地、預售屋及其坐落基地等，皆視同為房地交易，應於交易日次日起30日內申報。若有課稅所得，個人需自行繳納房地合一所得稅，於申報時一併檢附繳稅收據。

依照所得稅法規定，適用房地合一稅制個人出售持有兩年內不動產適用45％稅率、持有兩年到五年內為35％，五年到十年為20％，十年以上為15％。

受疫情影響，不少個人資金周轉困難，高雄國稅局指出，近半年來法拍屋數量有明顯增加趨勢，換言之，部分民眾因欠稅或欠債，導致房地遭強制執行拍賣。

官員指出，強制執行拍賣為房地買賣交易的一種型態，所以仍須依法申報房地合一稅，只不過申報期限是以「拍定人取得房地權利移轉證書日」次日起30天。

考慮到強制執行拍賣屬於非自願性交易，其個人持有不動產十年內出售皆一律適用20％房地合一稅率，十年以上則適用15％。其它非自願房地交易情況還有負擔重大傷病醫藥費、受家暴或人身安全威脅而搬家賣屋、非自願離職或調職、房屋遭鄰居越界建築、共同持有房屋未經同意遭變賣，另個人同時繼承房地與不動產擔保債務以變賣房地還債等六種。

不過，一般實務上法拍屋多為賠本賣屋，因為沒有所得，其房地合一稅額為0元。但官員提醒，為健全我國房地產市場透明化，所得稅法規定只要是交易2016年後取得房地則一律需申報房地合一稅，以利揭露出售與買入價格。

若漏報房地合一稅，國稅局將裁罰3千元～3萬元罰鍰，但首次漏報者罰鍰可減半。若漏報不動產交易為自住屋或特定繼承情況，只要在隔年申報綜所稅時補繳稅金與利息即可免罰。

(時報資訊)