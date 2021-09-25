衛福部健保會23日進行「2022年度健保總額」協商，直到24日下午3點會議結束，因付費者代表與醫界代表未能達成共識，最後以兩案併陳方式，交由衛福部決議，不論付費者方案或是醫界方案，2022年度總額都將突破8千億大關。

健保會指出，健保財務仍相當吃緊，以2022年度總額成長率範圍及現行費率5.17％試算，預估2022年當年安全準備只剩下1.03～0.61個月保險給付支出，而《健保法》安全準備金應落在一到三個月之間，因此11月會在健保會的例會中，討論費率的問題。

協商結果，健保會指出，醫院總額雖未獲共識，但醫界代表與付費者代表對於持續引進醫療科技、治療罕見疾病及血友病藥費、提升偏遠地區服務等減少民眾自費及擴大弱勢照護項目，均有共識。

健保會指出，雙方也都支持「健保總額中長期改革計畫」，增編「住院整合照護計畫」，只是考量執行上還有成本估算、人力整備、照護公平性等問題，因此，建議先編列專款試辦，等到計畫較完善後再全面落實推動。

健保會指出，雙方也同意增編「精神科病人出院後急性後期照護服務試辦計畫」，增編個管師對出院病患進行追蹤。對於部分協商項目，如病房費、護理費計算方式及各層級醫院特定服務的保障等，付費者考量2022年度健保財務吃緊，與醫院期待仍有相當之落差。

(時報資訊)