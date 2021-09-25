疫情雖然趨緩，但經濟衝擊未減，紓困申請仍持續增加。金管會公布，截至今年9月15日國銀受理申請紓困貸款戶數已達53萬5,002戶、金額達4.36兆元，等於一個半月來又新增約4萬戶、3千億元申貸。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，國銀就全力配合政院方案拚紓困，直至2021年5月本土疫情大爆發後又進行新一波紓困，據金管會公布，截至2021年9月15日止，國銀紓困貸款受理戶數累計已達53.5萬戶、金額達4.36兆元；核貸戶數逾52萬戶、核貸金額為4.23兆元；核貸戶數率達97％、金額達成率則約97％。

2020年2月新冠疫情之初，金管會先後祭出二波「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，該方案一直延續到2020年底；2021年5月本土疫情爆發，行政院頒布紓困4.0方案，修正所需紓困經費上限到8,400億元，條例施行期限延長至2022年6月30日。

至去年12月30日，國銀配合各部會紓困振興，以及自辦案件核准戶數達34.41萬戶，核准金額為2.96兆元，但到今年9月15日已經累計到52.14萬戶及4.23兆元，即今年以來新增17.73萬戶、新增金額1.27兆元。

就各部會企業紓困方案（續約展延、營運資金及振興貸款）來看，公股行庫辦理較積極，核貸戶數達10萬4,666戶、金額逾1.1兆元，民營銀行核貸戶數達2萬2,408戶、金額達2,081億元。至於銀行自辦企業戶（既有貸款寬緩及新貸），公股行庫亦為主力，已核貸件數是民營銀行的四倍多。公股行庫已核貸戶數達21萬8,103戶、民營銀行僅4萬5,529戶，公股核貸金額約2.2兆元，民營銀行為1,695億元。

但就銀行自辦個人戶（既有貸款展延及新貸）來看，則民營銀行則較積極，核貸戶數達10萬6,818戶、金額達3,193億元、公股則為2萬3,887戶、金額1,813億元。

(時報資訊)