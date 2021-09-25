中央銀行公布8月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，房貸達8.483兆元，土建融為2.683兆元，續雙創歷史新高，但受到7月1日上路的房地合一課稅2.0、及農曆民俗月雙重影響，房貸及土建融年增率雙雙下滑至9.64％及16.98％，房貸餘額月增312億元，排除農曆年的季節性因素後，為二年來新低。

央行統計顯示，8月房貸餘額已連續54個月創歷史新高，餘額月增312.02億元，遠低於7月的452.91億元，更僅是6月823.4億元及5月772.62億元的一半都不到，若排除去年1月及今年2月，均有農曆年工作天數短的季節性因素，則8月的月增餘額為24個月新低。土建融餘額則是累計連續30個月創歷史新高，餘額月增266.17億元，也較7月少掉近百億元。

統計8月六都合計移轉棟數，月減及年減各達4.8％及22.8％。其中台北市為月增0.5％及年減21.4％、新北市月減1.1％及年減22.5％、桃園市月減1.3％及年減28.8％、台中市月增10.3％及年減29.2％、台南市為月減26.4％及年減5.4％、高雄市月減12.3％及年減18.8％。

房地合一課稅2.0在7月上路，因房屋移轉及房貸作業約費時一個月，遞延後反映在8月，加上目前房市以自住型購屋人為主力，8月8日就進入農曆民俗月（農曆7月），避免在民俗月交屋，也有一定的影響。央行官員認為，民俗月的影響，應該也會遞延反映在9月，有待進一步觀察。

土建融8月餘額年增率又下滑，先前2～6月連續五個月下滑，僅7月為小幅反彈，基本上反應整體房市趨勢。銀行房貸主管指出，建商對房市敏感度高於購屋人，包括5月本土疫情升三級，推案延後，及7月房地合一課稅2.0上路，緊接著是民俗月，偏向保留相對充裕的資金，以力拚第四季房市交易旺季。

央行23日第三季理事會後，總裁楊金龍宣布「微調」選擇性信用管制，針對台北市等六都加新竹縣市共八熱區，自然人第二戶取消寬限期，及再限縮購地、工業地貸款成數。銀行房貸主管表示，後續關注房貸及土建融餘額增加是否趨緩，若效果仍有限，不排除央行年底會再出手。

(時報資訊)