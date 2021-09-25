美國聯準會議息後維持利率及買債規模不變，利率點陣圖顯示，半數官員（九名）預期將在2022年開始升息，較6月時增加兩名。經濟方面，聯準會將2021年美國GDP增長預測從7％下調至5.9％，但將2022年增長預測從3.3％上調至3.8％；2021年失業率從4.5％上調至4.8％，但2022年保持3.8％不變。另一方面，聯準會亦上調通膨預期，2021年核心PCE物價指數從3％升至3.7％，2022年從2.1％升至2.3％。

美國聯準會主席鮑爾表示，如果經濟繼續符合預期，將於11月開始減少買債，並可能在2022年年中，完全退出買債。但鮑爾強調，減少買債規模與何時升息沒有相關，並認為不會在結束買債前升息。

事實上，雖然美國經濟有所放緩，但仍穩健。再加上通膨居高不下，不少聯準會官員希望降低量化寬鬆力度，因此鮑爾提出11月減少買債。然而美國政府債務龐大，未來仍要以大量赤字財政預算支持經濟，鮑爾並不願意升息，預計貨幣正常化步伐仍漫長。

受到不同負面因素，包括中國房地產商恒大債務事件會否蔓延全球金融市場、兩黨能否就美國政府債務上限達成協議、美國經濟增長放緩及美股估值較高等影響，美股主要指數均曾跌破50天平均線。

然而，鮑爾表示11月開始減少買債後，指數明顯反彈。事實上，美股過去一段時間已經沒有出現超過10％的調整。美股短期市況不明朗，藉機調整機會不低，投資者可等待調整增持。

美元指數近期震盪上升，鮑爾宣布計劃11月減少買債規模後，美國長債利率上升至1.4％，美指亦一度上升至近93.5水準。其實，全球股市出現調整走勢，資金或回流美股避險。再加上聯準會減少買債亦有利支持美元，美元指數短期主要阻力於94。投資者需要留意美元指數未來的走勢，如果升破94水平，預料將對新興股市和商品帶來進一步壓力。

恒大債務問題持續惡化，所售的理財產品到期，亦有償還困難。恒大龐大欠款導致建築公司及供應商停工，加上買家已經對恒大問題失去信心，令集團銷售大減。

當前投資者正密切關注恒大問題是否會產生連鎖效應，拖累全球股市大跌。然而，恒大如期在23日支付到期債券利息，加上外媒傳出，中國中央正敲定恒大重組協議，將其轉變成一家國企，市場對恒大憂慮略有消退。

為了警惕大陸房地產企業不要過度負債，預期中國中央不會拯救恒大，恒大很有可能需進行債務重組。然而，預計官方將通過協調和有序推進的破產重組，減少對整體經濟的溢出效應。此外，中國境內銀行對恒大的貸款，估計四分之三是抵押貸款，對中國銀行業尤其是大型國有銀行的影響應該不會太嚴重，恒大債務問題應該不會給中國金融市場帶來系統性風險。

港股部分，過去一周受恒大風暴影響大幅波動，恒指一度跌至23,771點，所幸情況沒有惡化，港股於低點反彈。

展望未來，預期中國政府將協助恒大債務重組，再加上中國人民銀行亦連續多日為市場注入流動性，為港股帶來的衝擊可控。預期港股短期可回穩，初步阻力10天平均線。

另有市場消息指出，中國官方要求香港地產商協助解決香港的房屋問題，拖累股價明顯調整。事實上，高房價令貧富懸殊加劇，成為香港社會矛盾的主要導火線之一，因此中國中央希望解決香港高房價問題十分合理，投資者可關注地產商是否需要讓利。

不過，香港地產商負債水平較低，不少在20％以下，股價較資產折讓超過50％，投資者於現價不必過於悲觀。

(時報資訊)