港交所準備推出SPAC（特殊目的收購公司）機制，將成為繼新加坡之後，亞洲第二個引入SPAC的資本市場。不過專家分析，香港的SPAC條件較美星嚴謹，企業透過SPAC上市的難度較大，能對企業產生多大的吸引力仍有待觀察。

SPAC是一種空殼公司，藉由SPAC上市有耗時短、成本低、確定性較高等優點，不少企業偏好用此模式上市。

港交所在9月17日曾刊發SPAC上市機制的諮詢文件，至10月31日前向市場徵詢意見。此前，新加坡剛在9月初推出SPAC上市機制，外界看好香港緊追在後，成為亞洲第二個引入SPAC的主要市場。

證券日報24日引述廣東華商律師事務所高級合夥人齊夢林分析，港交所的SPAC機制較美國、英國和新加坡有更嚴格的條件，首先，美星對上市企業雖有市值要求，但港交所選擇限制募資規模要在10億港元以上，相較隨時變動的股價市值，更要求實際吸引的資金。

同時，齊夢林表示，港股SPAC發起人與投資者條件也有更高門檻，例如美星交易所SPAC通常僅會考慮發起人的經驗和往期業績，但港交所還要求發起人符合適合性以及資格規定，且港交所也限制SPAC上市籌資時只能讓專業投資者參與，美星則沒有此類限制。

報導指出，較為嚴苛的門檻也反映出SPAC在港交所心中的地位，例如港交所上市主管陳翊庭此前表示，港股IPO很成熟，SPAC僅是為符合資格的公司提供另一條路，不會取代IPO的地位，也有措施防止借殼上市等行為助長，預計SPAC不會成為主流，僅是補充港股多元上市的通道。

陳翊庭也指出，雖然SPAC近2年在美股掀起熱潮，但並未見當地IPO行為有所減少，因此也不用擔心SPAC會成為主流。預計引入SPAC上市制度可吸引更多來自大中華、東南亞以至世界各地的公司赴港上市。

(時報資訊)