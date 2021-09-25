9月大陸A股市場，再度出現一檔上市首日即漲超十倍的新股。大陸人造讚石排名第四位的力量鑽石，24日在深交所創業板上市，在集合競價時即漲800％，開盤後漲幅擴大觸發臨停，至午間收盤漲逾12倍，最後收漲1,112％，成為當日A股表現最亮眼的明星。

華爾街見聞報導，若以24日力量鑽石盤中最高價人民幣（下同）288元和發行價20.62元計算，投資客中一簽即可大賺逾13萬元。該股漲幅在2021年A股新股上市首日漲幅中排名第三，僅次於7月上市的讀客文化和6月上市的納微科技。

資料顯示，位在河南商丘的力量鑽石是一家從事人造金剛石產品研發、生產和銷售的企業，主要產品包括金剛石單晶、金剛石微粉和培育鑽石。

金融界資訊援引分析指出，本次力量鑽石受資金青睞的其中一個原因，就是培育鑽石的技術門檻較高、屬於重資本投入型，同時生產周期很長，如果要對現有的市場格局產生影響力，資金、技術、專業人員缺一不可。

除力量鑽石以外，大陸知名的金剛石生產企業還有中南鑽石（中兵紅箭全資子公司）、黃河旋風、豫金剛石（ST金剛）、惠豐鑽石、聯合精密等，前三家已在A股上市。而力量鑽石2021年上半年的銷售毛利率遠高於其他已上市的同類企業，單品種金剛石單晶與培育鑽石銷售毛利率也高於行業平均水準。

力量鑽石財報顯示，過去幾年增長乏力的業績在2021年出現改善。上半年，力量鑽石主營收入2.18億元，年增125.38％，淨利潤為1.08億元，年增326.51％，毛利率65.21％，遠高於其他同業。

該公司還表示，由於公司在六面頂壓機裝機數量和產能規模不斷增加、培育鑽石產量和銷量穩步增長、金剛石單晶市場供應趨緊導致銷售價格明顯上升，預計前三季營收為3.3億～3.6億元，年增98.42％～116.46％，淨利潤為1.6億～1.7億元，年增268.75％～291.80％。

(時報資訊)