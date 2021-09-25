大陸稀土業變天，當地兩大央企以及江西省贛州政府在23日宣布，將戰略重組稀土資產。

該合作涉及大陸六大稀土集團當中三家或四家，囊括當地七、八成的中重稀土開採分額，重組後稀土業新型巨無霸可望誕生，除了提升產業集中度，並可強化大陸在稀土業的定價權。

陸股稀土族群24日股價出現明顯波動，直接相關的五礦稀土幾乎全天漲停，但剩餘六大稀土集團成員中，廈門鎢業盤初短暫漲逾6％，收盤漲幅僅剩0.64％；北方稀土盤初短暫漲6％，但尾盤一度跌逾5％；廣晟有色開盤漲9％後轉跌，收盤跌近3％。

其他稀土類股同樣開高走低，華宏科技盤初一度漲停，收盤漲幅2.3％。盛和資源、金力永磁開盤漲約5％，收盤均跌近3％。市場人士認為，由於此前市場上已有大陸可能整合稀土集團的消息，類股或因此劇烈波動。

新浪財經24日報導，五礦稀土在23日晚間公告，其實控人中國五礦集團正與中國鋁業集團、贛州市政府籌劃相關稀土資產的戰略性重組，方案尚未最終確定，還需獲得主管部門批准。

這是一宗稀土三巨頭甚至四天王的重組案，大陸有六大稀土集團，兩大國資委全資持股的央企五礦集團以及中鋁集團均為當中成員，五礦集團持有五礦稀土23.98％股份為實控人，中鋁集團則持有中國稀有稀土52.96％的股權。同時，五礦集團子公司還持有另一成員廈門鎢業8.6％的股權。

另外，贛州市國資委控股的贛州稀土集團，也持有六大成員南方稀土集團94.5％股分。由於贛州占全球七成的中重稀土年產量，分析認為此次重組將誕生中重稀土領域的巨無霸。

報導稱，大陸工信部2021年首批稀土開採數據，上述三大集團分別占有輕、中重稀土約39.1％、67.9％的分額，倘若加上廈門鎢業，中重稀土分額將突破85％。

興業證券指出，該重組將形成大陸南方中重稀土為主的新型稀土集團，整合中重稀土八成以上的分額，提高資源議價權與行業集中度，預計未來稀土行業將變成「一南一北」格局，分別為重組的新型稀土集團與北方稀土集團，看好雙方各自能握有中重稀土、輕稀土逾九成的配額。

(時報資訊)