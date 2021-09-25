大陸最大社群媒體平台新浪微博低調推行第二上市計畫，最新消息則指出，微博已經以保密形式向港交所提交申請，集資額約為10億美元。

路透旗下IFR於24日引述消息人士透露，微博委託的瑞信、中信里昂證券和高盛正在研擬安排發行，最早可能在2021年內完成香港上市，但確切時間點在很大程度上，將取決於大陸官方何時宣布科技企業和網路安全問題相關的詳細監管規定。

早在2021年2月份市場便有消息傳出，微博計畫在2021年下半年赴香港第二上市，當時集資額最高為7億美元。其後，微博又於9月7日在香港註冊成立，並由微博CEO王高飛擔任公司董事，當時市場普遍認為，註冊事宜與公司赴港上市有關。

值得注意的是，大陸互聯網巨頭阿里巴巴是微博的重要股東之一，阿里自2013年起就開始收購微博股權。微博2019年年報顯示，阿里巴巴共持有30％的普通股，投票權為15.8％，為微博第二大股東。

微博於2014年4月在美國上市，為大陸社群媒體平台赴那斯達克掛牌第一股，當時發行價為每股ADR 17美元，共發行1,680萬股ADR，募資達2.856億美元。微博美股上市以來已翻漲兩倍多，9月23日收報48.74美元，公司總市值報111.05億美元，年內累計上漲19％，24日盤前則下跌1.52％。

報導指出，微博的母公司新浪於2000年在那斯達克上市，但公司在今年3月完成私有化後，宣告退出資本市場。

新浪董事長曹國偉發送員工信表示，公司私有化之後，以新浪移動為主體的前新浪門戶業務將與微博業務更緊密地整合。此外，新浪未來還將加大投資與併購，推進業務多元化發展。

(時報資訊)