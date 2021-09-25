受到外部環境變化影響，近年蓬勃的香港新股市場表現放緩。國際四大會計師事務所之一的德勤（Deloitte，台灣稱勤業眾信）預估，2021年前三季，香港新股IPO集資額約2,885億港元，被擠出全球前三名之外，且第四季未見第二上市的公司回流，因此將香港全年股市預測略微下調。

路透報導，德勤中國資本市場服務部24日公布「2021年首三季度中國大陸及香港新股市場表現」報告顯示，預計至今年9月底，香港2021年前三季將累計有73檔新股上市，集資額約2,885億港元，新股數量較2020年同期下降26％，集資額則年增37％。

其中，有超過六成集資額皆來自極大型新股，多數上市公司皆涉及新經濟領域，或為擁有不同股權架構的企業。

這項數據給香港新股市場帶來警訊，在全球市場排名上，香港2021年前三季的集資規模排名第四位，那斯達克交易所和紐約證交所分別以5,330億港元和3,798億港元集資額分列前兩名，上海證交所則因「中電信回A」躋身第三名，集資額約達3千億港元。

報導稱，德勤稍早於6月份公布的報告預估，港股2021年將約有120～130檔新股上市，總集資額可望超過4千億港元，成為全球主要交易所第三名。

然而，隨著香港新股市場在第三季放緩，德勤下修全年預測，估計2021年約有110～120檔新股上市，集資規模近4千億元。

報告指出，近期大陸官方針對新經濟公司、教育業及房地產等行業進行嚴厲的監管及整治措施，導致大陸和香港的新股活動受到嚴重影響，許多相關企業的發行估值受挫，擁有VIE（可變利益實體）架構的中資企業更是首當其衝，使其在遭遇到更多挑戰。

不過，受到大陸官方貨幣及經濟寬鬆政策所帶來的資金效應，加上官方仍大力支持科技技業發展，預計仍可為港股市場發揮穩健支持效果。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，展望第四季，香港仍然會有數家集資規模較大的公司上市，但因美國中概股估值嚴重下跌，且較高峰高達五成跌幅，因此暫時未見第四季有第二上市的公司回流。他並認為，香港今年仍然有機會在全球市場中挑戰集資規模前三位，不過難度較大。

(時報資訊)