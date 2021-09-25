螞蟻集團旗下的小額消費貸款服務「花唄」近日正式宣布，在中國人民銀行的指導下，正逐步推進全面納入人行徵信系統。接下來將向人行按月報送的徵信資訊，包括用戶開立帳戶日期、授信額度、額度使用及還款情況等，不同意納入徵信的用戶，將無法使用花唄服務。

由於花唄的使用者超過5億人，消息公布後，迅速引起市場熱議。有些民眾擔心，花唄納入徵信後恐影響自身徵信評分，甚至影響未來車貸、房貸的申請。但其背後更重要的意涵，是螞蟻集團向中國監管部門雙手奉上被視為珍貴資產的使用者數據，成為螞蟻向官方輸誠的重要一步。

事實上，花唄成立的早期，也並未料到將成為擁有龐大用戶的小額貸款產品。2015年4月花唄正式登場，最初是因應「雙十一」消費活動，便於民眾在天貓、淘寶等阿里巴巴旗下的購物平台支付便利而推出。

花唄申請便利且門檻極低，推出後廣受80、90後年輕人的青睞。加上大陸信用卡申辦難度偏高，花唄的推出正好填補年輕人在小額信用擴張的需求。上線短短半年，花唄的服務範圍迅速由線上拓展到線下消費，規模也快速膨脹。

數據顯示，截至2020年6月30日，花唄用戶已達5億人，促成的信貸餘額高達人民幣（下同）1.73兆元。值得注意的是，花唄的業務模式雖和銀行信用卡業務相似，但分期手續費卻明顯高於銀行。陸媒曾統計，花唄的年化利率最高曾達到近24％，後期雖有下降，但也維持在15％左右。相較銀行5％～6％的貸款利率，花唄的高額利率，一旦消費者稍有不慎，就會陷入利滾利的高額負債惡性循環中。

從金融監管角度來看，在強迫花唄納入徵信之前，可能有消費者在銀行徵信體系信用良好，卻在花唄大量借款、甚至逾期未還的情況，徵信資料的不完全不僅影響監管成效，亦潛藏違約風險。

若從大數據監管的層面來看，一家企業竟擁有5億用戶、幾等於全中國三分之一人口的個人信貸數據，若再加上支付寶的10億用戶數據，更加可觀。在數據為王的全球市場氛圍下，已然踩到可能動搖國本的底線。

外媒早前報導，中國人民銀行一直希望開發類似於美國FICO信用評分的強大系統，花唄等服務所擁有的數據，對於人行建立上述信用系統可說至關重要。

2020年11月初，螞蟻集團A＋H上市計畫被官方喊卡後，不僅需轉型為受人行監督的金融控股公司，多項業務也需重新整頓，花唄更是首要目標。

2021年6月，重慶螞蟻消費金融公司開業，隨後花唄也納入上述公司，需和其他持牌金融機構一樣將用戶相關信貸資訊報送至人行徵信系統。在此之前，騰訊旗下的微粒貸、京東白條也已接入了人行徵信系統。

值得注意的是，花唄納入人行徵信後，外界普遍認為官方下一步將鎖定支付寶的數據庫。在螞蟻消金公司成立後不久，市場傳出螞蟻集團將和幾家國有企業合資成立信用評分公司。9月傳出的最新消息中，螞蟻此新的合資公司持股約為35％，其餘股東多為浙江省國企。這也代表，官方對於新合資公司具有絕對掌控權，螞蟻握有的所有消費者數據也將順勢納入官方管轄。

過去包括螞蟻集團等民營企業，其掌握的龐大消費者數據及獨特的演算法，向為其成功的關鍵。隨著官方亟欲拿回數據掌控權，加上9月1日「數據安全法」正式上路後，預期螞蟻花唄納入人行徵信、和國企成立合資信用公司都只是中國建立全國性信用資料庫的第一步，未來勢必會有更多企業納入數據監控中。

(時報資訊)