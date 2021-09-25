目前正值大陸房市傳統的「金九銀十」旺季，但在官方調控措施之下，具指標性的深圳房市「金九」卻失色。深圳二手房市場成交量已跌入冰點，且9月份成交量恐怕再創年內新低。

證券時報24日引述深圳市房地產中介協會數據顯示，今年9月13日至19日當周，深圳二手房網簽量僅454棟（含自助網簽）。此外，8月深圳全市二手房備案量，年減82.5％至1,979棟，也較7月份下跌22.6％。

業內人士預計，深圳二手房市場9月份成交量恐將創下年內新低，2022年當地參考價可能還會下調，估計房子可貸額度會更低，二手房將更難出售。

深圳中原研究中心也指出，目前大陸二手房市場成交量下滑至冰點，「學區房」市場的不確定性再加上官方密集調控下，二手房成交狀況持續低迷，短期內成交量或將進一步下探。

另一方面，深圳新房市場則在近期漸趨熱鬧，多家房企相繼推出新建項目，另有多個新樓盤等待入市。深圳住建局數據指出，2021年第三季深圳市預計共有36個項目入市，顯示房企正期望加快推案速度。

根據諸葛找房數據研究中心報告顯示，大陸2021年中秋假期期間的房市熱度明顯減弱，大陸重點10城市新房成交量在期內僅有2,336棟，較8月同期下跌72.4％，與2020年同期相比大幅下降82.1％，也較2018年和2019年同期下跌約35～40％。

美聯物業大陸研究中心總監何倩茹表示，深圳房市7月和8月開盤項目少，部分項目因預售價不及預期而延遲入市。進入9月後，開發商的時間緊迫，因此出現新案集中開賣的情況。何倩茹指出，深圳第二批集中供地降低了新房的最高售價，使消費者對未來房價普遍看低，導致買房迫切性在近期大幅減弱。

(時報資訊)