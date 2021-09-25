為防止中國地產商恒大的流動性風險波及廣大購房者，甚至引發社會動盪，外媒報導，中國政府傳對恒大對帳戶資金採取集中管理，確保所有資金都要用在刀口上，保障旗下建案都能順利交屋。

外媒24日引述知情人士透露，中國住建部已在8月份出面，對恒大集團的項目資金帳戶進行集中管理，確保地方政府將所有項目資金優先用於當地工程建設。知情人士指出，每一筆資金的提撥和用途都受到嚴格限制，包括向供應商支付款項等，均要獲得當地政府的批准。

知情人士表示，部分地方政府已經開始執行上述的舉措，所有預售款項都要存入專項帳戶。譬如廣州市南沙區住建局將恒大「陽光半島」項目所有收入納入政府託管帳戶，而恒大本身無法直接支配這筆資金。

據稱，此舉是為了避免開發商把建設資金挪作他用，另一方面，監管單位對這類帳戶加強管理，也意味這部分資金將被嚴格限制不能用於償付恒大的金融債權人。

報導指出，背負高額債務的恒大，至今財務危機未解。儘管23日如期支付境內債券到期利息，但同日到期的美元債利息，直至24日都還未交代付息安排，亦有恒大美元債持有人表示尚未收到恒大利息。香港上市的中國恒大股價23日大舉反彈後，24日再度急挫，終場收報2.36港元，大跌11.6％。

此外，花旗最新報告分析，恒大最有可能的重組方向，或由另一家公司接手恒大，壞帳則繼續留在銀行的資產負債表上，而非以市價計算。但預料重組後仍將影響房價下跌，進而拖累大陸經濟增長。

花旗指出，雖然官方可能通過政策手段，緩解恒大減價出售對整體房價下滑的衝擊，但價格調控的成效一般不高，最後結果可能是房市成交劇減。恒大積壓的建案將對大陸整體房市造成長時間影響，由於房地產佔大陸經濟增長約三成，再加上疫情及信貸額度減少等其他不利因素衝擊下，預估大陸經濟增長會進一步放慢。

(時報資訊)