眾所期待的iPhone 13在24日開賣，眾多果粉冒雨排隊搶購新機，實體商店外則有許多黃牛高價收購Pro以上機型，溢價人民幣（下同）數千元倒賣，眾多線上平台在數分鐘內就宣布售罄。

電商用戶24日準時拚手速搶購，蘇寧易購開賣後約10分鐘，首批iPhone 13便售罄。蘇寧易購與京東數據顯示，24日搶購新機的果粉均為男性占絕大多數，且熱衷新色粉紅色，使新色多了「猛男粉」的稱呼。

綜合陸媒報導，大陸24日多地下雨，但北京、上海、深圳等重點戰場的蘋果門市外，大批果粉一早排隊等待9點開賣的顧客。每年黃牛的收購力度是市場觀察蘋果新機買氣的重要指標，據悉這次黃牛加價數百至千元向顧客收購手中的新機，但此次一般版與Pro版出現分化，黃牛主要高價收購Pro版，再由線下通路加價賣出，最高規格的13 Pro Max加上新色天峰藍可加價2千元，容量頂規1TB甚至可以加到3千元。不少大陸通路商指出，一般的iPhone 13以及mini這次較不搶手，在線下甚至可找到低於定價300元的價格，故黃牛也沒有收這兩款機型，不過新配色粉紅色有維持住定價以上的水平。外界分析，iPhone 13改版不大，但Pro版有120Hz螢幕與自適更新率的較大升級，所以更多人搶購。

各家電商也競爭送貨速度，使果粉能第一時間秀出新機。有蘋果官方店入駐的天貓占優。手機中國指出，官方旗艦店早在20日就發貨，許多透過官網與天貓下單的用戶在早上7點就收到快遞。

另外，近年海南免稅店成為果粉搶購的最新戰場，但此次免稅價較定價便宜154至389元，折扣力度不算大，令不少果粉大感失望。

Apple Insider引述Wedbush首席分析師Ives說法，大陸約500萬的強勁預訂需求帶動iPhone 13訂單量較12多出兩成，更大力度的「以舊換新」等方案也助推用戶換機意願，且iPhone訂單結構持續往高階機款傾斜，將有利蘋果未來營收表現。

(時報資訊)