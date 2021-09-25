大陸官方正加快平台經濟反壟斷的監管步伐。中國人民銀行副行長范一飛24日表示，「支付領域反壟斷有待深入」。外界認為，阿里巴巴旗下的「支付寶」和微信的「微信支付」因在支付領域擁有九成以上的市占率，將成為下階段重點監管目標。

華夏時報報導，范一飛24日上午出席「第10屆中國支付清算論壇」時做出上述表示。范一飛表示，2020年起人行持續推動支付業務整改，發現不少問題。包括部分支付機構壟斷使用者、流量、數據，限制其他機構競爭，且這些支付機構持有多個金融業務牌照，極易造成風險交叉傳染，強調「支付領域反壟斷有待深入」。

范一飛指出，2020年起，人行約談相關平台企業，要求規範「餘額寶」之類的「支付＋基金」的業務模式，逐步退出網路貸款業務，回歸支付本業，至今已有所成效。他表示，人行支持平台企業創新，但絕對反對平台企業無序擴張，不正當競爭、亂採濫用數據，損害消費者合法權益等違法行為。

由於支付寶和微信支付是大陸目前用戶數最多的第三方支付平台，也被外界視為下階段支付領域反壟斷的首要對象。據中國支付清算協會發布的「2020年行動支付用戶問卷調查報告」顯示，2020年使用微信支付和支付寶的用戶，分別達92.7％、91％，超越九成的使用率，確實具備壟斷市場之實。

值得注意的是，今年4月底時，人行、銀保監會等多個金融管理部門就聯合監管約談13家具有金融業務的網路平台企業，包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融等平台企業負責人都在約談之列。當時人行就表示，必須斷開支付工具和其他金融產品的不當連接，被外界視為官方大力整頓支付領域開出的第一槍。

(時報資訊)