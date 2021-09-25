中國人民銀行再出重手打擊虛擬貨幣。人行24日公布最新通知，定調「虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動」，嚴格禁止金融機構與支付單位提供虛擬貨幣業務。消息公布後，引爆虛擬貨幣全線跳水大跌，比特幣大跌近9％、以太幣重挫逾8％。

華爾街見聞報導，人行、工信部、網信辦等十部委24日傍晚公布「進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」，指出近年虛擬貨幣交易炒作盛行，不僅擾亂金融秩序，亦滋生洗錢、非法集資、詐騙等違法活動。通知指出，包括比特幣、以太幣等虛擬貨幣都非貨幣當局發行，不具有法定貨幣地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。

通知更明確指出，虛擬貨幣相關業務屬非法金融活動。虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。另外，境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向大陸民眾提供服務同樣屬於非法金融活動。

消息公布後，虛擬貨幣全線重挫，比特幣更一度暴跌近9％，跌破41,000美元大關。截至24日晚間8點半，比特幣跌勢稍緩，下挫2,300美元、跌幅5.3％，報41,196美元；以太幣重跌8.06％，報2,811美元；幣安幣跌8.17％、狗狗幣跌7.63％。

事實上，2021年以來大陸官方已多次表態整治虛擬貨幣交易亂象。5月底時，中國國務院副總理、金融委主任劉鶴在金融委會議上表示「打擊比特幣挖礦和交易行為」。在金融最高監管層級重磅定調下，多家加密貨幣交易所迅速關閉大陸市場服務，此外如火幣商城、萊比特礦池等多家礦池營運商，也宣布關停大陸業務。

之後6月中旬，人行大動作約談工行、農行、建行、郵儲銀行、興業銀行等五家銀行及螞蟻集團旗下第三方支付公司支付寶等，要求全面排查虛擬貨幣交易所及場外交易商資金帳戶，並即時切斷交易資金支付管道，徹底杜絕虛擬貨幣交易行為。

大陸管控虛擬貨幣已漸有收效，在多重監管下，部分大型虛擬貨幣交易所、軟體服務商受到衝擊，啟動清退模式。7月初，虛擬貨幣服務商北京取道文化註銷解散。7月22日，另一家交易商北京火幣天下也宣布解散。

(時報資訊)