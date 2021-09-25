歐盟執委會23日提出統一充電規格的新法，擬強制要求智慧型手機等電子裝置廠商一律採用USB-C充電接頭，旨在減少電子垃圾，同時讓消費者生活更便利，因為只須一個充電器即可為多個電子裝置充電。

然而，首當其衝的將是科技巨擘蘋果，該公司的iPhone手機充電接頭仍獨樹一格採取Lightning規格。

蘋果反擊表示，歐盟此舉是在扼殺創新，反而製造垃圾。

此為歐盟執委會針對《無線電設備指令》（Radio Equipment Directive）所提出的修正案，必須經歐洲議會通過才會成為法律。

有鑑於歐洲議會2020年曾表決支持共同充電器的新法，意味此提案很可能獲得普遍支持。

對於歐盟提案，蘋果發言人表示，該公司支持創新並且關切顧客的體驗，「我們認同歐盟執委會保護環境的理念，本公司已在全球企業營運實現碳中和。但我們擔憂的是，強制單一種充電規格將扼殺創新、而非鼓勵創新，進而不利於歐洲與全球消費者。」

根據提案內容，USB-C將成為所有智慧型手機、平板電腦、相機、耳機、無線喇叭、手持遊戲機的標準充電規格。歐盟執委會並指出，希望科技公司銷售產品時不要隨附充電器。

歐盟執委會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，「長久以來歐洲消費者對於抽屜裡一堆不相容的充電器感到相當沮喪。」

她指出，「我們已給予業者充份時間提出解決方案，如今到了立法規訂充電器統一規格的時機，這對消費者與環境而言都是一大勝利，也與我們的環保、數位理念一致。」

歐盟執委會委員布雷頓（Thierry Breton）提及，「隨著人們擁有愈來愈多的電子裝置，伴隨而來愈來愈多無法互用或用不到的充電器，我們應該終結這個現象。」

(時報資訊)