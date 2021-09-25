全球大鬧晶片荒，車廠被迫減產或延遲新車交車，連帶衝擊汽車業重要原料鈀金（palladium）的需求，此貴金屬價格受到拖累，創十年來最大單月跌幅。

根據金融數據供應商FactSet資料，紐約商品交易所交易最活絡鈀金期貨，9月迄今已經驟跌超過20％，是2011年9月以來最糟單月表現。

周五鈀金價格小跌0.12％，來到每盎司1969.50美元，但料寫下周線連3黑。與鈀金同為製造汽車觸媒轉換器主原料的鉑金（platinum），在9月也小跌1.7％。

RJO Futures資深市場策略師哈伯寇恩（Bob Haberkorn）表示:「如果你拿不到晶片來造車，暫時也不需要這麼多鈀金。」

鈀金和鉑金價格走跌，係受到車用晶片嚴重短缺驅使，晶片荒也打亂全球汽車需求及生產。

最近幾周全球汽車製造商紛紛警告，晶片短缺持續延燒，將擴大延長減產。

避險基金及其他投機客，對貴金屬投資開始轉趨謹慎保守。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示， 截至9月14日當周，鈀金空單竟超越多單，是三年來首見。

瑞銀財富管理大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）指出:「既然鈀金基本面惡化，你有何理由站在多方續抱？」

有投資人提到，上周貴金屬市場湧現賣壓，加上經濟隱憂籠罩，促使鈀金與鉑金價格走跌。這兩種貴金屬具工業用途，對經濟前景變化相當敏感。

今年之初，經濟被看好反彈，工業需求可望回溫之下，鈀金價格飆高到每盎司近3,000美元的歷史高點。

另外鈀金以美元計價，美元一旦走強，鈀金對持有其他貨幣的海外投資人來說變貴，價格因而承壓。今年以來，ICE美元指數上漲超過3％。

美國聯準會22日會後聲明暗示，最快11月縮減購債，明年下半年就會啟動升息，推升美國長期公債殖利率，對尋求高收益的投資人而言，持有貴金屬的吸引力大減。

(時報資訊)