運動品牌耐吉（Nike）本會計年度第一季（6到8月）營收不如預期，再加上越南疫情惡化、廠房停工嚴重打擊運動鞋產量，使投資機構紛紛下修耐吉財測。美銀更預警今年下半年耐吉獲利將受越南疫情衝擊，使耐吉股價在24日早盤前重挫逾6％。

耐吉上季營收年增16％至122億美元，但不及華爾街預期的124.6億美元。上季淨利年增23％至19億美元，相當於每股盈餘（EPS）1.16美元，高於華爾街預期的1.11美元。

耐吉上季直銷營收年增28％至47億美元，主要來自直營實體門市銷售成長。

市調機構Placer.ai統計，今年6到8月耐吉實體門市來客量仍低於2019年同期表現，但今年8月門市來客量已較7月增加40％，且9月6日當周來客量也比2019年同期增加22％。耐吉上季線上銷售成長29％。

然而，今夏越南疫情惡化使政府下令封城長達九周，嚴重衝擊全球運動品牌，因為越南是運動服飾及鞋類生產重鎮，尤其耐吉旗下有超過半數鞋類都在越南生產，令分析師紛紛調降耐吉財測。

投資機構BTIG近日估計，越南封城將使耐吉今年鞋類產量損失1.6億雙，並將耐吉股價評等從「買進」降為「中性」。BTIG分析師里昂（Camilo Lyon）表示：「雖然耐吉過去遇到上游供應問題都能從容應對，但這次問題恐怕超乎控制範圍，就連全球最頂尖的運動品牌也難以招架。」

美銀分析師哈金森（Lorraine Hutchinson）也表示，全球運動鞋業在過去兩個月已經損失1億至1.5億雙產量，估計這將衝擊今年下半耐吉獲利。

儘管越南廠房近日已陸續復工，但目前產能只有30％至40％。哈金森預期越南產能最快在10月中提升至60％，若疫情緩和可望在今年底前完全恢復產能。

(時報資訊)