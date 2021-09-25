新冠疫苗大廠莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，隨著疫苗產量擴增以因應全球需求，到明年中新冠疫苗產量應可供給地球所有人接種，預料疫情可能在未來一年結束。

班塞爾23日（周四）接受瑞士的《新蘇黎世報》（Neue Zurcher Zeitung）訪問時指出，「以過去半年疫苗產量的擴展速度，到明年中應會有足夠的疫苗劑量供應全球所有人施打。加強劑應該可達到此需求水準」。他亦預期，新冠疫苗不久後甚至可供嬰兒施打。

班塞爾認為，未來感染新冠病毒就類似得到流感一樣，「你可以選擇接種疫苗，然後放心地度過冬天，或是選擇不接種疫苗，但這將承擔生病、甚至住院的風險。」

當被問及人們生活何時能返回常態，他回答：「就目前來看，我猜想是一年。」

班塞爾亦表示，接下來會有更多國家核准加強劑，因為去年秋天接種疫苗的高風險族群「毫無疑問」必須再施打加強劑。

他提到，莫德納的加強劑將是原始疫苗的一半劑量，意即50微克，這代表可供應更多加強劑，「疫苗產量是最大的限制因素，當劑量減半，未來一年我們就能夠供應30億劑，而非只有20億劑」。

此外，該藥廠也就Delta優化變種病毒疫苗進行臨床實驗，預期將作為2022年加強劑的基礎。

以色列是全球第一個為12歲以上國民提供加強劑的國家。然而，該國並未採用莫德納疫苗，而是用輝瑞開發的疫苗。

近期研究顯示，莫德納疫苗擁有比輝瑞疫苗更持久的防護。美國疾病管制與預防中心（CDC）上周公布，輝瑞疫苗預防住院的保護力從施打後14天到120天期間為91％，但120天後則降至77％。反觀莫德納同樣兩段期間的防護力只從93％降至92％。

目前對於防護力差異的原因並不完全清楚，有可能是莫德納疫苗劑量高於輝瑞（前者為100微克，後者為30微克），也有可能在於疫苗間隔期不同。

(時報資訊)