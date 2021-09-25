歐洲央行(ECB)總裁拉加德(Christine Lagarde)周四表示，「ECB正緊盯中國地產集團恒大財務危機的情勢發展，不過歐洲對恒大的直接曝險相當有限。」此外，拉加德警告，天然氣價格飆漲的長遠影響恐更甚疫情引發的供給面震撼。

針對恒大財務危機一事，拉加德周四在德國接受CNBC專訪時表示，「我們正密切注意情勢的發展，我今天稍早才剛舉行簡報，因為我認為所有金融市場都是密切連動的。」

她接著說，「我非常清楚中國股市走勢對全球金融市場的影響，不過以歐洲而言，特別是歐元區，對恒大的直接曝險其實十分有限。」

針對若恒大破產引發全球骨牌效應，ECB是否已有因應對策一事，拉加德表示，「就如同我說的，目前而言我們認為事件僅屬於對中國的曝險與影響，可以確定的是，歐洲的直接曝險有限。」

拉加德的說法與聯準會(Fed)主席鮑爾雷同，鮑爾周三在會後記者會針對恒大可能破產發表回應時指出，「恒大債務問題基本上只在中國本土，與美國企業關聯性不大，美國的直接曝險不多。」

此外，歐洲目前正深受天然氣短缺價格飆漲的問題所擾，不僅電費成本大漲，也增加通膨的壓力，包括西班牙、希臘與法國等國政府也開始介入，以降低對民眾生計的衝擊。

拉加德指出，近來市場都聚焦供應鏈瓶頸的問題，但是能源價格飆漲對歐洲經濟與通膨的長遠影響甚至會超過供應鏈瓶頸。

她進一步表示，「目前經濟環境正處於調適期，當找到新供應來源時，情勢就會回歸正常。但能源問題可能會困擾我們很長一段時間，因為我們正處於淡出化石燃料的能源轉型階段。」

對於氣候目標與能源轉型究竟是造成通膨還是通縮壓力一事，拉加德指出，「我的初步看法是短期會先推升物價上漲，但之後有可能出現一些通縮的影響。」

(時報資訊)