美國聯準會（Fed）23日發布報告，拜美股飆漲及疫情炒熱房市之賜，美國第二季家庭財富淨值躍增近6兆美元，來到141.7兆美元創歷史新高，但家庭負債和信貸也隨之劇增。

Fed周四公布美國金融帳戶報告（Financial Accounts of the United States）顯示，截至今年第二季，美國家庭財富淨值增加到141.7兆美元，與第1季相比增長4.3％，相當於5.85兆美元。若相較去年同期，亦即新冠疫情席捲美國初期，美國家庭財富淨值激增19.6％。

美國家庭第二季新增的資產中，有一大部分來自股票獲利，貢獻3.5兆美元，這段期間標普500指數總報酬率破8.5％。另外不動產增值貢獻1.2兆美元。

報告指出，第二季美國家庭儲蓄總額，從第1季的10.8兆美元減至10.6兆美元。第二季家庭支票帳戶結餘，自第1季的3.3兆美元增至3.6兆美元。

不過美國家庭負債也隨著財富增加水漲船高，迄至6月30日，消費者負債季增7.9％達17.3兆美元。此外消費者信貸年增8.6％，抵押債務年增8％。

至於聯邦政府債務截至第二季達28.5兆美元，與前季相比增加9.6％，是2020年第二季以來最大增幅，主要是美國政府為將經濟從疫情泥淖拉出，大手筆推出振興方案。第2季州政府和地方政府負債雖膨脹3.1％，但增幅小於第1季的3.5％。

第二季非金融企業負債增速大幅放緩，僅季增1.4％來到18兆美元。涵蓋各行各業的非金融債務總額，季增6.4％達63.3兆美元，第一季增幅為6.7％。

(時報資訊)