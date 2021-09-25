由於運輸延遲與卡車司機短缺導致交貨時間出現延宕，美國好市多為避免架上商品供貨不及，決定再次對衛生紙、廚房紙巾與瓶裝水等民生必需品的購買數量設限。

好市多財務長吉蘭提（Richard Galanti）周四（23日）在電話會議上宣布，將對衛生紙、紙巾、瓶裝水與清潔用品等必要民生產品實施限購令。

他說一年前受新冠疫情影響，在民眾搶購囤貨下，導致許多民生用品陷入短缺，當時該業者還被迫實施限購令。如今雖然商品供應充足，但卻碰到卡車與運送等情況有所變化，使得產品到貨時間出現兩到三周的延遲。

早在8月份，就有社群媒體傳出好市多可能將對部分自有商品實施限購措施。

本周該業者更對顧客發布警告，表示他們若在線上訂購衛生紙，到貨時間可能將延宕。

好市多還在周四發布截至8月29日為止的會計年度第四季財報，受惠於食品、家居用品等強勁需求帶動，營收年增17％到626.8億美元、不僅擊敗市場預期，也創下單季營收首度突破600億美元大關。

儘管如此，吉蘭特指出，好市多就如同其他業者依樣，疫情復燃已對其供應鏈造成挑戰，並且拉高成本。

由於供應壓力與原物料短缺影響，使得好市多許多產品在到貨後兩周內就已銷售一空，為因應該情況，好市多決定盡可能提早下單。吉蘭特表示未來一年將會包下三艘航洋船，運輸往來亞洲及美加地區的產品。他說，每艘船一次可乘載800～1,000個貨櫃。

吉蘭特還指稱，受勞工、運輸成本增加，加上卡車與駕駛不足，以及港口延宕及貨櫃匱乏等多項因素衝擊，正推升產品價格不斷攀高。

雖然美國8月通膨壓力稍微減緩，但因為疫情升溫持續抑制經濟成長與勞工及供應鏈瓶頸問題加劇，好市多目前預期整體產品的漲價幅度將約在3.5％～4.5％之間，高於前一季估計的2.5％～3.5％。

(時報資訊)