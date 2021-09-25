德國周日（26日）將舉行國會大選，然而據銀行家與稅務律師透露，由於擔憂德國政治可能向左傾，當地富豪已開始將資產轉移到瑞士。

他們解釋，如果中間偏左的社民黨、極左政黨「左翼黨」(Die Linke)與綠黨聯合組閣，重提富人稅及加徵遺產稅預料將成為施政重點。

根據德國23日公布的最新民調指出，社民黨目前支持率為25％，比總理梅克爾帶領的保守黨多出4個百分點。

社民黨矢言上台後將重推富人稅與加徵遺產稅，至於可能成為執政聯盟夥伴的綠黨也計畫對財富進行大幅課稅。

公司總部位於德國，但在瑞士有廣泛營運據點的一名稅務律師指出，對超級富豪而言，這是一大警訊。他說家族企業對於德國政治可能變天正處於高度警戒。

儘管瑞士政府近年來努力洗刷富人避險天堂的形象，不過從德國富豪爭相將資產轉移到該國情況來看，凸顯許多有錢人仍視瑞士為停泊財富的最佳地方。

地緣政治緊張與憂心疫情對經濟造成打擊，讓政經相對穩定的瑞士反而更具吸引力。在海外資金不斷流入下，使得瑞銀、瑞士信貸與寶盛集團（Julius Baer Group）等大型銀行因而受益。

根據國際清算銀行的統計顯示，2021年首季德國個人與企業存放在瑞士銀行的存款激增近50億美元到375億美元。該數據還不包含股票、債券與其他金融產品。

瑞士財富管理公司LGT指出，無論周日選舉結果如何，在憂心德國政治將向左靠攏下，促使德國富豪將資產移轉到鄰近國家。

不過他們多藉由透過瑞士公司進行投資，或是轉移現金到列支敦士登的基金會，來保護資產不受政治變天影響。若只是單純將現金轉到瑞士銀行帳戶則無補於事，因為在國際壓力下，瑞士銀行必須公開客戶的國籍資料。

(時報資訊)