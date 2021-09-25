總統蔡英文指出，台灣做了很多準備申請參加CPTPP，包括經濟面、社會面、法制面等等，也陸續推動5＋2產業創新計畫、新南向政策等，輔導台商升級轉型、回台投資。為了達成CPTPP的高門檻，台灣已經陸續完成9項法律修訂，未來也會跟成員國密切磋商，表達台灣參與的意願。

她表示，台灣對外經貿戰略的重要目標，遞件申請就代表台灣有充足的信心，要跨出走向世界的重要一步。CPTPP有了台灣，不僅影響力會更大，也能夠對高品質的全球自由貿易，有更多貢獻。

蔡英文指出，CPTPP的11國占台灣貿易總額四分之一，雙邊投資額15.7％。其中，日本、新加坡、馬來西亞、越南，更是台灣的前十大貿易夥伴，加入CPTPP，絕對有利於台灣的全球經貿布局。

針對外界認為，參與CPTPP的難度很高，不僅因北京公開反對台灣加入任何官方性質的協議和組織，台灣也必須面對開放日本福島核食的壓力，蘇貞昌指出，包括日本外相都公開表明歡迎，也表示這不是用福島食品作交換條件，政府也不會以任何交換條件來作為申請的前提，政府有很多需要做各種前置談判的前置作業，都已經老早就在準備。

對於北京的打壓，外交部發言人歐江安強調，只有台灣民選的政府，才能代表台灣2,350萬人民參與國際組織及區域經貿機制。我國政府代表台灣人民申請加入CPTPP，中國政府無權置喙，更何況中國不但不是CPTPP的會員，其貿易體制也廣受國際社會質疑不符合CPTPP的高標準。

(時報資訊)