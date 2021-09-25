8月外銷訂單連續18個月正成長，從貨品別觀察，由於5G、高效能運算等新興科技應用需求持續成長，加上筆電、顯示卡需求續增，支撐電子及資訊通信產品接單活絡，分別年增17.7％及4.6％；光學器材因大尺寸面板價格續居高檔，加上車載面板接單成長，年增23.0％。

統計處長黃于玲解釋，因5G、高效能運算等新興科技應用續增，帶動晶片通路、晶圓代工、記憶體、印刷電路板、封測等接單成長，電子產品為165.1億美元，創歷年同月新高，年增17.7％，寫下連續19個月兩位數成長。

資訊通信產品為138.4億美元，同樣也是歷年同月新高，年增4.6％，為連續11個月正成長，主要是因為筆電、顯示卡、儲存裝置等需求續強，但手機組裝代工接單較去年同月減少，抵銷部分增幅；光學器材因大尺寸面板需求維持高檔，且價格優於去年同期，再加上車載面板接單成長，讓訂單金額來到27.6億美元，年增23.0％、連15個月正成長。

傳統貨品方面，因市場需求回溫，加上原材物料價格維持高檔，帶動產品價量齊揚，致基本金屬年增47.9％、機械年增28.9％、塑橡膠製品年增45.3％、化學品也年增56.1％。

黃于玲解釋，基本金屬7月呈現歷史新高，但8月時預期高估，實際訂單金額為30.7億美元，月減9.8％、年增47.9％，仍為連續12個月2位數正成長，主要是因為國家陸續擴大基礎建設，推升鋼品需求，加上原料價格攀高，帶動鋼價上漲所致。

另外，黃于玲指出，8月油價比7月減少，都讓礦產品及塑橡膠製品較預期低，但國際油價仍較去年同期增55.6％，以及市場需求續強，部分產品價格仍處高檔，帶動塑橡膠原料接單成長，讓塑橡膠製品訂單金額為25.9億美元，年增45.3％，連續12個月2位數正成長；同樣因為油價維持高檔的還有化學品，訂單金額為20.2億美元，年增56.1％，寫下連續9個月正成長。

(時報資訊)