儘管五大電信公司樂觀看待iPhone 13及年底各手機品牌旗鑑新機上市，將帶動一波4G升5G的換機潮，但是對於5G用戶爆發成長期的時間點，各家業者態度不一，唯一的共通點就是，短期內沒有看到5G爆發成長的時間點。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠認為5G用戶持續成長中，但未對爆發成長的時間點評論。

台灣大總經理林之晨表示，NVIDIA及臉書相繼投入元宇宙相關基礎網路開發，元宇宙與AR／VR相關的生態系會在未來三、五年內陸續成熟，屆時將形成另外一種5G應用服務，相信這會是5G用戶爆發成長的關鍵時間，估將落在2024～2026年。

台灣之星資深副總經理朱曉幸認為，5G網速快，資費訂價較4G高，但短期內沒有出現殺手級的5G應用服務，今年在iPhone 13新機帶動下，5G用戶滲透率將攀升至2成以上，但整體5G用戶滲透率達到5成以上至少需要2年以上的時間。

另外，林之晨表示，台灣的5G資費一開始的門檻在國際上就不算高，雖然台灣大的5G網路建設過了高峰期，但是攤提（頻譜標金及網路投資費用等）等仍在高峰期，未來台灣大仍將依市場競爭狀態、動態調整5G資費。

遠傳總經理井琪認為，「殺價競爭不健康，也害人害己」，畢竟基站及維運成本都很貴，業者還是走正道、把網路建好最重要，用殺價殺低成本，大家都沒有好處，5G成本高，亂殺價的情形不會馬上發生，畢竟還在建設階段，而且頻譜成本一攤提下去，對各家電信公司獲利及營運費用的影響很大，相信消費者會支持合理的資費價格。

朱曉幸表示，考量頻譜標金及建設成本高，電信業者近一、二年內很難調降5G資費。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧認為，亞太電8月12日正式推出5G資費，5G資費確定今年不會調整。

(時報資訊)