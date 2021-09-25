iPhone 13於24日全球開賣，五大電信公司首日銷售開紅盤，遠傳電信率先統計出截至24日下午5點，i13整體銷量是去年iPhone 12首賣日的近2倍。五大電信公司一致看好i13整體買氣比iPhone 12好。

電商業者買氣也直線上升，網路家庭表示，早上8點正式首賣iPhone 13系列新機現貨，開賣3分鐘業績飆破億元，10分鐘內Apple旗艦館業績較平日暴增百倍，iPhone 13 Pro天峰藍全部容量半小時內全數售罄，龐大的換機潮，將帶動第四季業績強勁。

根據五家電信商公布的i13銷售統計，最搶手機型分別為Pro Max 256G天峰藍、Pro 256G天峰藍、Pro 256G石墨色、及i13 128G粉紅色。中華電信為例，Pro/Pro Max系列機型占銷售佔比近8成。

中華電信董事長謝繼茂表示，蘋果新機一向比舊機貴，今年i13的訂價卻比i12便宜，樂觀看待i13整體買氣。台灣大哥大總經理林之晨表示，還在使用N-2代的iPhone果粉，其電信合約已陸續到期，加上i13相較去年i12比較沒有缺貨問題，實際銷售狀況會比i12還要好。

遠傳電信總經理井琪指出，台灣訂價比i12便宜，加上遠傳等電信商祭出0元購機方案，將帶動i13買氣及手機綁約滲透率。台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，i13新機上市碰上2～4年購機合約換機潮，看好後續買氣將超過i12。亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧認為，i13首批到貨量比i12多，價格又比i12便宜，銷量一定比i13好。

網家旗下PChome24h購物在i13系列現貨開賣前一小時，已逾4萬名消費者開搶，行動端訂單比例超過60％。PChome24h購物開賣10分鐘後，iPhone 13 Pro Max大批現貨完售。

法人表示，今年iPhone換機潮強勁，加上五倍券可在電商全站適用，以及接下來的雙11、雙12，且網家近期物流速度已經恢復正常水準，在多項利多帶動下，預期第四季網家營運將有望有強勁表現。

其他電商平台如蝦皮購物表示，iPhone 13系列新機開賣後4小時內，是iPhone 12首日開賣同期間內近3倍成績。創業家兄弟則表示，旗下生活市集目前整體銷售額較去年iPhone 12預購期間成長2倍。

(時報資訊)