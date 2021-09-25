振興五倍券10月8日發放，百貨龍頭新光三越將首波六店周年慶延後一周於10月7日開打，全台15店更推出直接將五倍券一口氣從5千元變8千元，還有機會抽1萬至5萬元電子贈品禮券，加上周年慶超低優惠商品吸引，整體帶動振興券收單有望倍數成長。

跟進與周年慶同步齊發的還有環球購物中心Global Mall，包括五倍券紙本、行動支付、聯名卡通通加乘加碼回饋，不僅點數大放送300點多出30倍點數，搭配10月7日起跑的周年慶滿額贈，最高回饋可達22％，同時也推出高單價3C家電5折起、餐飲美食優惠買一送一，預計帶動業績成長上看二成。

新光三越指出，去年三倍券計收單約11億元，帶動周邊消費效益在一至二倍，今年振興券金額5千元，加上周年慶優惠折扣比、商品力均比去年大幅擴大，所帶動效益「無可限量」；而22日起開放數位綁定，百貨業有昇恆昌免稅商店同步抽限量500元抵用券、消費最高回饋2千元，五倍券直接加碼變七倍，微風集團則推出放大七倍優惠活動，使用五倍券就可領價值6千元的點數與1千元禮品，直接變七倍，預估整體帶動七倍效益、業績增長更勝去年。

新光三越加碼券無論紙本或數位五倍券，全館單筆滿3千送2千元指定商品抵用金；第二重則是紙本五倍券全館單筆滿5千再送500元電子抵用金；數位五倍券綁定指定銀行信用卡於全館單筆滿5千再送1千元電子抵用金，回饋率至少30％，五倍券變八倍，放大比例仍居同業最高。

家樂福今年五倍券加碼商機除量販消費1千、超市消費500送價值超過萬元的折價券、總計30萬本外，加碼買家電送家電抵用券，同時搭配家樂福32周年慶優惠，有望帶動至少較去年同期業績成長五成。

(時報資訊)